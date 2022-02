Unzué: ?Brais cada vez es más trascendente?

Vigo, 8 feb (EFE).- Juan Carlos Unzué, exentrenador del Celta de Vigo, dijo este martes que el centrocampista Brais Méndez, al que hizo debutar en Primera División en septiembre de 2017 frente al Getafe, es un futbolista ?cada vez más trascendente?.

?Era difícil no ver algo en él. Brais me lo puso muy fácil. Antes de llegar al Celta como entrenador ya me habían hablado de que viese la temporada que hizo en el B, pero si a sus cualidades le sumas su actitud es idílico para un entrenador. Ojalá hubiese más como Brais?, comentó Unzué durante la charla que impartió en el auditorio de la sede de Afundación.

El exjugador y extécnico, al que le diagnosticaron ELA en 2019, recordó que lo ?más complicado? no es llegar a la élite, sino ?mantenerse, hacer una carrera de diez o doce años?, y por eso elogió la ?actitud? que siempre ha tenido el internacional español.

?Brais cada vez es más trascendente?, destacó Unzué durante un acto en el que estuvo acompañado por numerosos jugadores de la primera plantilla del Celta, entre ellos Brais Méndez, que subió al escenario para arropar al técnico que le hizo debutar en Primera.

?Es el entrenador que apostó por mí, supuso que pudiera cumplir mi sueño. Me aportó la mayoría de las cosas que se necesitan, sobre todo a posicionarme en el campo porque estaba en una etapa de aprendizaje?, explicó el centrocampista, que vestía una camiseta con el rostro de Unzué y el lema ?Vivir valELA pena?.