Berizzo: ?Me encantaría volver al Celta?

Berizzo: ?Me encantaría volver al Celta?

Santiago de Compostela, 16 mar (EFE).- El argentino Eduardo ?Toto? Berizzo reconoció este miércoles que le ?encantaría? regresar en el futuro al banquillo del Celta de Vigo, al que dirigió a una histórica semifinal de la Liga Europa y a dos semifinales de la Copa del Rey.

"Me encantaría. No descubro nada diciendo que para mí es un lugar especial, no sólo porque fui entrenador, sino también por mi pasado como jugador. Vuelvo mucho a Vigo, aquí tengo muchos amigos?, aseguró tras participar en un acto de la Federación Gallega de Fútbol en apoyo al pueblo ucraniano por la invasión por parte de Rusia.

Además, mostró su alegría por ver a su ?amigo? Eduardo Coudet triunfando en Balaídos, y confía en que el equipo ?demuestre? sobre el campo lo que pretende construir su compatriota.

?Es una entrenador que siempre ha buscado el arco de frente, que practica un fútbol ofensivo, y eso a la gente de Vigo le gusta?, declaró el extécnico celeste.

Berizzo eludió comparar al actual Celta con el suyo porque ?no lo he visto tanto como para poder opinar?, pero sí recordó que una de las claves del éxito de su equipo fue ?el grado de desarrollo? de un bloque que contaba con ?grandes individualidades? como, citó, a Iago Aspas, Daniel Wass, Tucu Hernández.

En este sentido, recordó lo sucedido en el partido de vuelta de la semifinal de la Europa League contra el Manchester United, cuando su equipo disfrutó de una clarísima ocasión en la recta final del choque para remontar la eliminatoria.

?Esa jugada todavía la rememoramos todos en nuestros sueños, pero también es cierto que ese momento tiene que impulsar a otros. Del fracaso o de la decepción uno también empieza a construir sus nuevos éxitos. Ojalá volvamos a jugar aquella semifinal, la ganemos y levantemos un título?, afirmó.