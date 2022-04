Denis Suárez, entre ser una ganga del mercado o marcarse un Radoja en el Celta

El centrocampista gallego tiene un conflicto abierto con su actual club y que renueve su contrato, que acaba en 2023, parece una quimera

La situación de Denis Suárez en el RC Celta de Vigo comienza a volverse insostenible. El centrocampista está viendo como en los últimos días se está recrudeciendo su conflicto con Carlos Mouriño, presidente de la entidad celeste, que hace unas horas no dudó en amenazarlo con mandarlo "a la grada" durante toda la temporada que viene.

La problemática se remonta a unos meses atrás cuando Mouriño rompió relaciones con la agencia de representación Intermedia Sport Player, que lleva a Denis Suárez, por la marcha de su perla de la cantera Bryan Bugarín al Real Madrid. El mandatario gallego acusó a la agencia de "subastar a chicos" de su equipo y por eso se niega a hablar más con ellos.

Esta situación repercute negativamente en Denis Suárez, el cual acaba contrato en junio de 2023 y se ve en un limbo, pues no tiene interlocutor para prolongar su vinculación laboral. Por tanto, al quedarle poco más de un año, el de Salceda de Caselas se convierte en uno de los jugadores más deseados del próximo mercado de fichajes, si bien y tras las amenazas del propio Mouriño, todo apunta a que el Celta estaría dispuesto a no coger un sólo euro por uno de sus mejores jugadores y dejarlo salir gratis en verano de 2023. Algo que no sería la primera vez que ocurriría.

Denis Suárez está en el camino de hacerse un Radoja en el RC Celta

El RC Celta ya ha preferido mandar a un futbolista a la grada y que agote su contrato para que luego este se marchara como agente libre antes que venderlo en su último año de contrato. Eso le ocurrió recientemente a Nemanja Radoja, actual futbolista del Levante UD, que se llevó una campaña completa sin jugar, así lo obligó el RC Celta, cuando el serbio se negó a renovar. En ese punto está por caer un Denis Suárez que ya se ha ofrecido a que no haya intermediarios en las conversaciones para evitar esa situación.

Denis Suárez dispuesto a negociar su futuro con el RC Celta directamente

A pesar de las palabras que ha manifestado Carlos Mouriño recientemente, Denis Suárez ha asegurado que él está dispuesto a hablar de forma directa para renovar su contrato, pero por ahora no hay interlocutor posible ya que en el consejo de administración del RC Celta le sigue exigiendo que deje su agencia de representación como condición indispensable.

El Sevilla FC tiene monitoreado a Denis Suárez

El Sevilla FC ha valorado el regreso de Denis Suárez debido a que podría salir por un bajo precio en el próximo mercado de fichajes.