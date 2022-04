Esperando una llamada que no llega, como Denis Suárez

El atacante gaditano acaba contrato a final de esta temporada en el RC Celta y su continuidad está más difícil que nunca

El RC Celta de Vigo sigue metido en una espiral de autodestrucción deportiva de la que no termina de salir para recuperar la buena senda. La impotencia y el malestar se ha apoderado de la entidad, la cual tiene varios frentes abiertos a resolver próximamente, y que pueden acabar llevándose por delante a uno de los futbolistas más importantes en estos últimos años: Nolito.

Manuel Agudo Durán, conocido popularmente como Nolito, ex del Sevilla FC entre otros grandes clubes, tiene las horas contadas en el RC Celta de Vigo. Según adelanta el diario Marca, el club vigués no se ha dirigido a él durante estos meses para prolongar su contrato y no tiene intención de hacerlo. El Celta está viviendo un proceso de reestructuración en su dirección deportiva desde que saliera Felipe Miñambres, que se ha marchado al Levante UD, y le haya sustituido Juan Carlos Calero, el cual es un asesor del prestigioso Luis Campos, que también trabaja con el Galatasaray de esta forma. Al margen de ello, con la salida de Miñambres, Carlos Mourinño, presidente vigués, y Eduardo Coudet, el entrenador, han ganado peso en la toma de decisiones y estas afectan directamente a Nolito.

El de Sanlúcar de Barrameda finaliza contrato a final de esta temporada con el RC Celta, pero su prioridad siempre ha sido esperar a una llamada que no llega. Con este contexto y según la misma fuente, Nolito no piensa en la retirada aún y continuará con su carrera deportiva con otro equipo. Nolito cumple 36 años en octubre.

Nolito puede convertirse en otro víctima directa dentro de todos los cambios que está viviendo el RC Celta, el cual también mantiene un conflicto abierto con Denis Suárez por la agencia de representación que lo lleva, por lo que le han amenazado con mandarlo a la grada durante el curso que viene al acabar contrato en 2023 y no querer el Celta sentarse a negociar una renovación.

Muchos problemas en el RC Celta: Javi Galán, Santi Mina...

No sólo estos dos son los problemas que tiene el RC Celta de Vigo. La mala temporada celeste, lejos del sueño de pelear por la clasificación europea ha producido momentos de tensión, como el último que se ha vivido cuando Javi Galán ha asegurado que el equipo no se está relajando contradiciendo lo dicho por Eduardo Coudet tras la derrota contra el RCD Espanyol el pasado fin de semana por 1-0.

Al margen, Santi Mina sigue con su juicio por presunta violación, que está visto para sentencia, por el cual se le piden entre ocho y nueve años de condena de presión.

No está siendo un años fácil para el RC Celta.