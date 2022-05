Con su sustituto monitoreado, las razones que tiene el Celta para vender a Javi Galán, en la agenda de Barcelona o Sevilla

El equipo celeste ha cambiado su política deportiva y el extremeño emerge como uno de los futbolistas con los que tener mayor plusvalía

Javi Galán, lateral zurdo del RC Celta, es uno de los futbolistas más cotizados de LaLiga. Su progresión en las últimas temporadas, ya sea con el Córdoba CF, SD Huesca, o ahora con el equipo vigués, y su margen de crecimiento aún, ya que cuenta con 27 años todavía, hacen de este extremeño una de las apuestas más seguras a la hora de reforzar a una escuadra. Por estos argumentos, el defensor de Badajoz aparece en las agendas de Jordi Cruyff y Monchi, directores generales deportivos de FC Barcelona y Sevilla FC.

Javi Galán es uno de los futbolistas que encajan a la perfección en la nueva política deportiva que va a llevar a cabo en Vigo Luis Campos, nuevo director de fútbol de la entidad celeste tras relevar a Felipe Miñambres que se ha marchado al Levante UD. La estrategia que se ha filtrado en medios locales es que el RC Celta de Vigo venderá efectivos que puedan dejar una gran cantidad de dinero y no renovará a los jugadores más veteranos. De ahí que las primeras decisiones relacionadas con esto hayan sido tomadas y encajen perfectamente con este mensaje.

Para comenzar, Matías Dituro y Nolito no seguirán. El portero está cedido, pero al tener 34 años no se contempla ejecutar la opción de compra que se tiene sobre él, mientras que el delantero acaba contrato y en el RC Celta no se han dirigido a él. Negándose a la retirada, el de Sanlúcar de Barrameda ya ha recibido el interés de varios equipos.

Por otro lado, emerge la crisis latente con Denis Suárez. El centrocampista mantiene un conflicto abierto con Carlos Mouriño, el presidente celeste, y no renueva al no cambiar de agencia de representante que es lo que le pide la dirección del club. Acabando contrato en 2023, a Denis Suárez lo venderán o lo mandarán a la grada.

Por último, aparece Javi Galán que es el activo con el que sacar mayor plusvalía. Comprado del Huesca por sólo 4 millones de euros, el lateral zurdo tiene contrato hasta 2026 y está blindado con una cláusula de rescisión de 18 millones de euros. Ese precio no hace que los equipos se ahuyenten y FC Barcelona y Sevilla FC, que lo tienen bien monitoreado y buscan lateral por el flanco izquierdo para el curso próximo, lo tienen entre sus opciones para reforzar sus plantillas, puesto que buscan un reemplazo para Jordi Alba o Marcos Acuña respectivamente. Con este contexto, no es raro que el RC Celta ya haya sondeado el mercado en busca de un relevo para Javi Galán, el cual parece que ya tiene. El elegido es Fabrizio Angileri.

Fabrizio Angileri, lateral de River Plate en la órbita del RC Celta

Fabrizio Angileri es un lateral zurdo de 28 años que juega en River Plate. Según informa TyC Sports, el futbolista acaba contrato en junio de este año y se ha negado a renovar para comenzar una aventura en el fútbol europeo, estando el RC Celta, de la mano de Eduardo 'Chacho' Coudet, como el mejor colocado para adquirir sus derechos futbolísticos.