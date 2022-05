¿Granada, Cádiz, el extranjero...? Las dos personas que decidirán el futuro de Nolito

Acaba contrato el próximo 30 de junio y el Celta no tiene intención de renovarlo

No tiene nada claro Nolito su futuro, que acaba contrato con el Celta el próximo 30 de junio y sigue sin renovar. Camino de los 36 años, que los cumplirá el próximo octubre, en Vigo la prensa local asegura que es uno de los futbolistas con los que la entidad celeste cuenta que no seguirá, junto a Dituro, Murillo, Denis, Okay y Galhardo.

Un fin de ciclo para el futbolista sanluqueño que, tras haber sido uno de los baluartes del Celta durante las últimas temporadas, se convertirá en una de las víctimas del nuevo proyecto deportivo de Luis Campos, director deportivo en la sombra de la escuadra celeste. La idea es adquirir activos jóvenes que, una vez revalorizados, dejen ingresos en las arcas del club y Nolito, lógicamente, no entra en esa política.

Ahora, como agente libre, Nolito tendrá que decidir su futuro, el cual bien podría estar de nuevo en Andalucía, como informó días atrás Marca. Tras haber militado en el Sevilla FC, donde fue de menos a más, aunque nunca llegó a rendir al nivel que se esperaba de él, Cádiz CF y Granada CF serían dos de los clubes que se habrían interesado en su contratación. Luchando ambos por la permanencia, Nolito no se habría comprometido aún con ninguno, contando también con ofertas del extranjero que serían mucho más llamativas en lo económico.

Pero Nolito, como siempre ha demostrado, es un tipo muy particular. Humilde como el que más, en este tramo final de su carrera como profesional no le daría prioridad al dinero y sí más al proyecto deportivo y a la familia. Así que la decisión del nuevo destino, como él mismo ha dejado claro, no será algo que tome él mismo, sino en consonancia con los suyos: "Lo hablaré con mi mujer y mi niña grande, sobre todo".

"Ahora, el 30 de junio, quedo libre y aún no sé cuál será mi futuro. De eso se encarga mi agente. No me importaría irme a donde sea", apostilló al respecto Nolito, dejando claro que no tendría ningún inconveniente a amoldarse a las necesidades económicas de su nuevo club si el resto le convence. Algo que, sin ir más lejos, ya hizo para volver al Celta, cuando salió del Sevilla FC.

Tras haber militado en clubes de entidad como FC Barcelona, Benfica, Manchester City o Sevilla FC, entre otros, la carrera de Nolito hace tiempo que comenzó a ir a menos. El último curso, sin ir más lejos, ha perdido mucho protagonismo como celeste, relegándolo el técnico Eduardo Coudet a un papel secundario. A pesar de ello ha jugado 32 partidos entre todas las competiciones entre LaLiga y Copa del Rey, en los que ha sumado dos goles y una asistencia.