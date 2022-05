El himno del centenario del Celta, de C. Tangana

C. Tangana será el autor del himno del centenario del Celta de Vigo.

Así lo ha anunciado el presidente del conjunto celeste

Tú me dejaste de querer, Ateo, Demasiadas mujeres, Mala Mujer, Tranquilísimo... y el Himno del centenario del Celta de Vigo. Así lo ha confirmado el propio Carlos Mouriño, presidente del conjunto celeste. El artista de música urbana C. Tangana será el encargado de componer y cantar el himno con el que el Real Club Celta de Vigo celebrará sus cien años. Un aniversario que los vigueses cumplirán en 2023.

"Además del himno de C. Tangana, hemos montado una comisión para ver qué quiere hacer la afición", indicó Mouriño durante su participación en el Marca Business Forum.

El interés de del cantante de trap, reconocido celtista, viene de lejos, habiéndose ofrecido para ello meses atrás. Desde entonces, los contactos entre las partes se han venido sucediendo y, en base a lo dicho por el presidente del RC Celta, así será.



C. Tangana: "Voy a hacer un himno para el Celta que va a estar todo guapo"

Aunque madrileño de origen, su gusto por el Celta de Vigo le viene por parte de padre, de origen vigués. "Soy del Celta por mi viejo. Al final uno es del equipo que toca. Y mi padre es de Vigo y del Celta a muerte", dijo durante una entrevista con Sport.

Preguntado en su momento por lo que hoy por hoy parece una realidad, C. Tangana indicó: "La verdad es que molaría (componer el himno), pero he visto que en Twitter hay división de opiniones y si a la peña no le mola, yo paso", comentó el artista.

Lo que sí tiene claro C. Tangana es que, si finalmente es suyo, gustará a todos: "Voy a hacer un himno que va a estar todo guapo, eso lo sabe todo el mundo".