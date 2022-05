Los posibles destinos de Nolito tras quedar libre con el Celta

El extremo de 35 años se ha despedido del equipo vigués y aún se desconoce su futuro

Nolito pertenece ya a la historia del Celta de Vigo. Sus números le han convertido en uno de los jugadores más grandes que han pasado por Balaídos en las últimas décadas. Internacional, con 181 partidos y más de medio centenar de goles con la camiseta celeste abalan su rendimiento en el conjunto vigués.

El domingo frente al Elche recibió la despedida de su afición y el club ya anunció por redes lo que significaba el jugador para los celestes: "Se le recordará, siempre, por su compromiso, su bonhomía, su entrega y simpatía. Por su eterna sonrisa, su alma de 'cantaor', su inagotable reparto de abrazos, su arrollador sentido del humor".

El sanluqueño siempre ha dejado huella allá por donde ha pasado, pero el Celta de Vigo ha sido el equipo que más ha confiado en el jugador. Un jugador carismático y con mucho desparpajo por la banda, son sus máximas cualidades. Por eso la despedida fue como se merecía.

Ahora bien, aún se desconoce el futuro equipo en el que estará Manuel Agudo 'Nolito'. Ya le han salido algunas novias desde varios clubes de Primera división. A pesar de sus 35 años todavía le queda fútbol en sus botas, por eso ya han preguntado por él.

Dos de los equipos que más han sonado con fuerza han sido Granada y Cádiz. Tras confirmar la marcha del jugador por parte del club ya no pierden ojo al jugador para poder incorporarlo la temporada que viene. El jugador ya estuvo cedido por el Benfica en el equipo del Nuevo Los Cármenes en 2013. No se le pudo pedir mucho más al extremo: tres goles y una asistencia. No son cifras estelares, pero al equipo se mantuvo esa temporada en Primera después de subir la anterior.

En Cádiz también han echado la vista al jugador. Ahora los gaditanos se encuentran inmersos en la lucha por la salvación, al igual que el Granada CF. Pero los equipos siempre buscan alguna que otra ganga en el mercado de jugadores que acaban su contrato el 30 de junio y quedan libres. Y Nolito lo es. Lo que más le llama a Nolito de este destino es la proximidad que hay desde la capital a la localidad donde se empezó a pegar las primeras patadas al balón: Sanlúcar de Barrameda.

El extremo quiere seguir aportando fútbol, debido a que los futbolistas cada vez se van retirando más tarde. Tal es el caso de Joaquín, Jorge Molina o Negredo. Todavía le quedan como mínimo un par de años antes de colgar las botas.