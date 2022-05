La estrategia deportiva del Celta, pendiente de lo que pase con el PSG

Desde París se da por hecho que Luis Campos será el nuevo director deportivo del equipo de Mbappé

El RC Celta de Vigo mira de reojo todos los movimientos que están ocurriendo en París, dado que su futuro deportivo puede estar ligado a lo que ocurra en el Paris Saint-Germain, que está viviendo horas frenéticas desde que ayer se oficializara la continuidad de Kylian Mbappé cuando todo el mundo pensaba que se iría al Real Madrid. La continuidad del astro francés ha traído consigo una serie de movimientos para contentar todas las exigencias de '7' parisino, en la que está implicado el asesor deportivo externo del RC Celta de Vigo, Luis Campos, quien está a punto de convertirse en nuevo director deportivo de la escuadra gala.

Tras la salida de Leonardo, que hasta hace unas horas era el ejecutivo deportivo más importante del PSG, el equipo de Kylian Mbappé busca un nuevo director deportivo y el elegido es Luis Campos. Así lo asegura RMC Sports, que afirma que la operación se oficializará en horas.

Luis Campos es un viejo conocido para Kylian Mbappé pues fue el director deportivo que construyó el último AS Monaco campeón en el que el futbolista francés era la estrella y que consiguió llegar a semifinales de UEFA Champions League. Para conseguir ese trofeo, Mbappé ha pedido su llegada. El próximo paso será resolver el futuro de Mauricio Pochettino, el entrenador, ya que se especula que el PSG quiere incorporar ahora a Zinedine Zidane, su gran deseo.





El RC Celta, a la expectativa con el futuro de Luis Campos en el PSG

Mientras tanto, en el RC Celta están expectantes con este movimiento, puesto que Luis Campos trabaja con el club vigués desde hace tiempo teniendo a Juan Carlos Calero para que le vaya informando día a día de lo que ocurre en la entidad gallega. Desde Vigo no se han manifestado aún si esto les afectará o no, más si se tiene en cuenta que el RC Celta le dio salida a Felipe Miñambres, que ahora está en el Levante UD como director deportivo, tras muchos años para dar un cambio de rumbo en la estrategia deportiva que ahora no se sabe si va a poder culminarse o no.

De hecho, en las últimas horas se filtró que el RC Celta estaba dispuesto a vender a algunos de sus grandes jugadores para reconfigurar el equipo. Ahora todo movimiento quedará detenido hasta que no se aclare si Luis Campos seguirá o no colaborando con el RC Celta.