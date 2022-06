Javi Galán, que fuera vinculado a Sevilla y Betis, sube su cotización en la Serie A

El lateral zurdo es uno de los mejores de LaLiga y el Celta está dispuesto a venderlo durante este verano

Javi Galán se ha destapado como uno de los mejores laterales zurdos de toda LaLiga. Su explosión en la SD Huesca y posterior consolidación en el RC Celta de Vigo, han convertido a este extremeño en uno de los futbolistas más deseados de este mercado de fichajes. Y es que Javi Galán está en el escaparate como otros muchos jugadores del equipo celeste, Denis Suárez, Brais y Renato Tapia son algunos ejemplos, porque no encajan dentro de la nueva estrategia deportiva que va a llevar a cabo Luis Campos y su empresa de colaboración externa, la cual ha tomado las funciones de Felipe Miñambres, que se marchó al Levante UD como nuevo director deportivo. No le faltan pretendientes en LaLiga a Javi Galán, que ha sido vinculado al FC Barcelona en las últimas semanas, pero no sólo su buen hacer transciende en España, puesto que ahora ha llegado hasta fuera de nuestras fronteras, más concretamente a la Serie A de Italia, donde su cotización va al alza.

Javi Galán está siendo seguido de cerca por Fiorentina y Lazio según apunta TuttoMercatoWeb, prestigiosa página italiana especializada en transferencias de fútbol. La publicación afirma que ambos equipos están dispuestos a hacer un esfuerzo para conseguir el fichaje del de Badajoz. Con contrato hasta 2026 y a sus 27 años de edad, el lateral zurdo es una de las opciones más claras para obtener un fuerte beneficio económico que tiene el RC Celta, quien ya ha filtrado que no dará demasiadas facilidades como en otros casos como puede ser el de Renato Tapia. Tasado en 12 millones de euros por la página Transfermarkt, el objetivo celeste es obtener una plusvalía importante, superando los 4 millones de euros que le costó en su día Javi Galán cuando lo fichó de la SD Huesca.

Javi Galán es uno de los futbolistas de moda del fútbol español, el cual ha ido progresando poco a poco hasta consolidarse como uno de los mejores de su demarcación en LaLiga. Comenzó en el Badajoz, luego pasó al filial del Córdoba CF para luego ingresar en el primer equipo. Ahí comenzó a despuntar, lo que propició que la SD Huesca apostara por él, gastándose 1,8 'kilos'. Se reafirmó en la entidad de El Alcoraz desde donde emigró hacia el RC Celta, el verano pasado, a cambio de unos 4 millones de euros que parecen pocos hoy día.

Javi Galán, lateral zurdo del RC Celta, que ha sonado para FC Barcelona, Sevilla FC, Real Betis...

Durante estos últimos años, desde su explosión en la SD Huesca, el nombre de Javi Galán ha estado ligado a grandes equipos de LaLiga. Este verano se está llegando al cénit debido a que el extremeño ha sido vinculado a un FC Barcelona que finalmente se ha decidido por Marcos Alonso para darle un relevo de garantías a Jordi Alba en la demarcación de lateral zurdo.

No es el Barça el único club que lo maneja bien, puesto que el nombre de Javi Galán también estuvo en la mesa del Sevilla FC durante el pasado mercado veraniego de fichajes, pero finalmente Monchi, director general deportivo sevillista, se decidió por Ludwig Augustinsson.

Ha sido menores los rumores que han vinculado a Javi Galán con el Real Betis Balompié, pero en el Benito Villamarín también lo tiene bien monitoreado, como a cualquier jugador de LaLiga, a sabiendas de que una venta de Álex Moreno, con pretendientes de postín en la Premier League, debe ser cubierta con garantías en una plantilla que tendrá que volver a disputar tres competiciones de alto nivel en el próximo curso futbolístico.