Machín cree trascendente la visita del Eibar para "cortar racha que no gusta"

Machín cree trascendente la visita del Eibar para "cortar racha que no gusta"

Sevilla, 8 feb (EFE).- El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, consideró este viernes como trascendente la visita del Eibar, el próximo domingo, en la vigésima tercera jornada de LaLigaSantander, para "cortar una racha que no gusta", en alusión a las dos últimas derrotas como visitante, en la Copa ante el Barcelona (6-1) y en la liga frente al Celta (1-0).



Para el técnico soriano, en declaraciones a los periodistas tras el entrenamiento que dirigió a puerta cerrada en la ciudad deportiva, "la obligación siempre es ganar", de modo que espera aprovechar "esta oportunidad en casa, con el apoyo de la gente" para "sumar tres puntos".



Se mostró esperanzado porque "los lesionados van saliendo al césped, cada vez hay menos jugadores de las categorías inferiores en los entrenamientos" y es posible que recupere a Jesús Navas para el partido del domingo.



Machín aventuró que el carrilero diestro "podría estar" en su convocatoria para medirse al club guipuzcoano, mientras que otros jugadores "necesitan tiempo para que entren en su plenitud con el grupo", como es el caso del delantero Munir El Haddadi o del centrocampista francés Maxime Gonalons, entre otros.



También confirmó la condición de "indiscutible" del centrocampista argentino Éver Banega, al que ha "usado en casi todos los partidos por necesidad y porque él lo asume", pero también porque "en su posición, por las lesiones", no ha "podido rotar mucho", de ahí la importancia de "recuperar efectivos".



"Banega me gusta en general. Puede empezar como pivote defensivo y luego puede tener más libertad. La necesidad me hizo colocarlo de pivote, aunque tenía pensado que fuera un jugador de último pase. La llegada de (Marko) Rog -centrocampista croata fichado recientemente- nos dará alternativas porque tiene condiciones y seguro que nos aportará cosas", añadió el entrenador castellano.



El preparador sevillista recordó que su equipo ya ha "superado los cuarenta partidos oficiales", que "son más de los que algunos rivales van a jugar en toda la temporada", por lo que "necesitaba una plantilla equilibrada", como la que se "ha hecho, aunque las lesiones han impedido contar con algunos jugadores importantes", destacó.



A Machín no le preocupa el desequilibrio de rendimiento entre los partidos en casa y fuera porque "la mayoría de equipos logran peores resultados" a domicilio, y recordó que "los datos no son tan malos" como la "mala sensación de no haber competido en los tres últimos partidos fuera".