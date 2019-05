Mendilibar: "¿El Betis? Cuanto más quiera salir jugando, mejor"

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha asegurado en la rueda de prensa previa al choque del domingo ante el Betis que el objetivo de su equipo es "ganar los tres partidos que quedan para quedar lo más arriba posible en la clasificación".

"Hoy les he dicho a los jugadores que no pueden bajar los brazos y que deben luchar igual que hasta ahora hasta el final", ha declarado.

Respecto al Betis, el técnico armero ha dicho que "no cambia su estilo de juego pase lo que pase", y si bien el juego verdiblanco les "viene bien", ha reconocido que si corren "detrás del balón", tendrán "menos opciones". "Un equipo como nosotros, que solemos ir apretando arriba, cuanto más quieran salir jugando, mejor. Cuando un equipo se les encierra tienen que mover más rápido el balón entre líneas y se le complica abrir la lata. Nosotros estamos contentos por poder jugar contra ellos y ellos contra nosotros porque sabemos los dos que, si salen bien, nos podemos hacer daño", reconoció.

Y, posteriormente, analizó al Betis: "Tienen a casi todos listos, menos a Mandi, que está sancionado. Es un buen equipo, tiene muy buenos futbolistas. Es verdad que últimamente por resultados no han sido buenos, pero su idea es clara y no creo que lo vayan a cambiar. Han tenido momentos de muy buen fútbol en LaLiga, la UEFA y la Copa. Han hecho muy buenos partidos, ¿por qué no lo van a hacer aquí? Eso intentaremos nosotros, que no hagan buen fútbol y ganarles. Sus objetivos iniciales eran de poder llegar a Europa, lo tienen complicado porque no dependen de ellos, pero al ser un buen equipo y tener buenos futbolistas, te pueden ganar perfectamente".

Respecto a jugar a las dos de la tarde del domingo, ha declarado que "no es el mejor horario, porque no sabes si comer antes, después, o durante el partido".

También ha hablado de su posible renovación, y ha dicho que él y el club "han empezado a hablar", y que les falta "ponerse de acuerdo ".