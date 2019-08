Mendilibar: "Llegamos bien preparados para empezar la Liga"

Eibar (Gipuzkoa) 16 ago (EFE).- El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha asegurado que su equipo llega "bien preparado" para el choque de este sábado ante el Mallorca, aunque ha advertido de que si "se confía" el resultado puede ser nefasto.



"Hemos entrenado muy bien, aunque luego habrá que ver lo que pasa", ha dicho Mendilibar en la rueda de prensa previa al choque de este sábado.



Ha advertido de que si su equipo "se confía", el resultado puede ser nefasto y ha recordado que el año pasado el Eibar perdió "contra un recién ascendido como era el Huesca".



Sabe que el Mallorca saltará al verde "muy ilusionado y con todo el público apoyando" por lo que ha pedido "intensidad" a los suyos.



Aún no tiene claro el once, pero ha declarado que "con lo bien que han entrenado", podría "echarlo a suertes", porque sabe que "todos van a rendir".



Mendilibar ha asegurado que los días de partido aún siente "nervios". "A veces me pregunto qué hago aquí, pero si no tuviera eso, no podría inculcar la tensión y la pasión que me gusta", ha concluido.