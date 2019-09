Mendilibar: "Cuesta mucho hacerle ocasiones a este Sevilla"

José Luis Mendilibar deja entrever que no hará apenas cambios en su once, de cara a la visita del Sevilla FC de este jueves, y elogia al cuadro de Julen Lopetegui, recordando que era líder hasta hace muy poco.

¿Hará rotaciones?

"Creo que la gente está bien. Hemos tenido tiempo suficiente para recuperar después del partido contra el Levante. El problema vendrá de cara al partido del Celta. Ahora sólo pensamos en el partido ante el Sevilla. Luego ya veremos cómo acaban los que jueguen mañana y a ver cuántos pueden repetir contra el Celta. El cuerpo no da para jugar tres partidos en una semana".

Sobre el Sevilla FC

"Ha estado de líder hasta la pasada jornada. Es un enfrentamiento duro y es difícil ganarles, porque tienen claro a lo que juegan. Cuesta mucho hacerles ocasiones claras. Suelen hacer los partidos largos porque saben que tienen calidad como para meterte un gol en un momento determinado. Han tenido un día menos que nosotros para descansar, no sé si harán muchos cambios, pero da igual. Si no juega De Jong, jugará Chicharito; si no juega Ocampos, jugará Nolito... Tiene una gran plantilla".

Joan Jordán

"Está donde está por méritos propios. Aparte de jugar bien, con nosotros adquirió una agresividad que quizás antes no la tenía y ahora se aprovecha de eso para robar balones. Es mucho más que un jugador técnico".

Ganar, como sea

"Lo normal es tener que hacer un buen partido para sacar los tres puntos. Puedes jugar mal, tener mucha suerte y ganar, pero eso no pasa muchas veces. En la situación en la que estamos, lo importante son los tres puntos. Firmo ganar llegando una vez y que nos lleguen ocho".

Un estilo inconfundible

"Los jugadores están convencidos de que no podemos cambiar la idea de juego. Tenemos que perfeccionar el estilo. Hay que hablar más, no dejar espacios por dentro, no perder esos balones tontos que hacen que el contrario se venga para arriba y a nosotros nos generen esa desconfianza que te impide jugar suelto. Es importante que la gente esté con confianza para atreverse a hacer cosas".

Ipurua

"Creo que la gente se va a aportar bien. Claro que tienen ganas de que el equipo gane en casa, pero creo que vendrá mucha gente a Ipurua, nos va a animar en todo momento y el equipo hará todo lo posible por ganar. Habrá unión, ayuda del público al equipo y lo vamos a notar, sabiendo que los que tengamos delante son un buen equipo y aparte de la ayuda de afuera, tenemos que hacer mucho para ganar".