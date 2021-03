Mendilibar valora la confianza del Consejo, pero sabe que no es "ilimitada"

Mendilibar valora la confianza del Consejo, pero sabe que no es "ilimitada"

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha expresado este jueves su "alegría" por la confianza expresada por el Consejo de Administración, aunque sabe que "no es ilimitada" porque la situación "puede cambiar" si el equipo sigue sin ganar.



El técnico vizcaíno ha valorado, en declaraciones a los medios del club, la ratificación del Consejo hasta final de temporada, que "está bien, sobre todo para el grupo", para que sepa que "en principio" el cuerpo técnico permanecerá en su puesto hasta el final de la temporada y que "hay que ir todos de la mano".



No obstante, Mendilibar ha dicho que es consciente de que si no ganan en las próximas jornadas dicho comunicado "puede cambiar" porque la confianza "no es ilimitada".



El entrenador del Eibar ha señalado que está viendo "muy bien" al Athletic, su rival de este próximo sábado, y ha señalado que normalmente son "rápidos y directos" en el ataque y ahí es donde los armeros tienen que tener "mucho cuidado".



"Creo -ha abundado- que aun no jugando bien, tienen bastante claro las cosas que hacen y generan peligro y ocasiones. A veces no necesitan tener demasiado el balón para dominar en el juego, porque al final parece que el que es poseedor del balón es el dominante del juego y no es así, hay equipos que te pueden dejar tener el balón, pero cuando te roban te hacen mucho daño".



Mendilibar no cree que el equipo bilbaíno afronte el partido como una preparación de la próxima final de Copa contra la Real Sociedad y ha destacado que en los últimos encuentros están haciendo "muchos cambios" y los que salen lo están haciendo "bastante bien", puesto que no es un equipo de "catorce o quince jugadores".



Para poder imponerse en San Mamés Mendilibar ha apuntado que tendrán que aumentar su "concentración" y "tensión", así como no "salir despistados" y evitar que el Athletic les meta un "gol rápido".



Reiteró que en la competición el Eibar no está "mal", pero les falta ese "plus" de que una pérdida de balón no se convierta en gol".



Se ha referido asimismo a la convocatoria de Bryan Gil para la selección absoluta de España, noticia que calificó de "positiva" para el jugador y el club, ya que es la primera vez que se produce con un jugador que viste la camiseta del Eibar,



Por otra parte, el Eibar jugará el próximo jueves 25 de marzo a las 11 en Atxabalpe un partido amistoso contra Osasuna, aprovechando el parón por los partidos de selecciones y para no perder ritmo de competición. E