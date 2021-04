Vrsaljko se retira lesionado del último entrenamiento antes del Eibar

El lateral croata del Atlético de Madrid Sime Vrsaljko se retiró lesionado en el pie derecho en el último entrenamiento del conjunto rojiblanco antes de recibir este domingo al Eibar en el Wanda Metropolitano (16.15 horas, -2 GMT).



El futbolista balcánico, que aspiraba a la titularidad ante el equipo armero según los ensayos de los últimos dos días, notó una molestia en el pie derecho durante unos ejercicios de la sesión de este sábado que le hicieron tirarse al suelo y quitarse la bota. A continuación, se retiró del entrenamiento.



A la espera de saber si se trata de solo un golpe o de una lesión mayor, todo apunta a que el inglés Kieran Trippier sería el encargado de cubrir esa posición si Vrsaljko no está listo para el duelo del domingo, en el que el Atlético se juega mantener su posición al frente de LaLiga Santander, en la que es líder con un punto más que el Real Madrid y dos más que el Barcelona.



El resto de jugadores trabajaron con normalidad, exceptuando a los dos lesionados, el uruguayo Luis Suárez y el portugués Joao Félix, descartados para el duelo del domingo y en duda para el de la siguiente jornada contra el Huesca, en un entrenamiento presidido por una nueva pancarta colocada por seguidores rojiblancos, esta vez con el lema 'Morid por el Atlético de Madrid'.



Aunque este sábado el cuerpo técnico dirigido por el argentino Diego Pablo Simeone no probó una alineación, por lo ensayado durante esta semana el once sería el formado por Jan Oblak en portería; Vrsaljko o Trippier, Stefan Savic, José María Giménez y Renan Lodi en la línea defensiva; Saúl Ñíguez, Koke, Héctor Herrera y Yannick Carrasco en el centro del campo; y Marcos Llorente y Ángel Correa como delanteros. El ariete francés Moussa Dembélé, ya recuperado y único '9' puro disponible, será suplente si no hay cambio de planes.