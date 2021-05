El bonito adiós del Eibar a Bryan Gil y Pozo

El Eibar se va de Primera división a lo grande. Si hace unos días se despedía, uno a uno, de todos los clubes con los que ha jugado, ahora ha dicho adiós a los seis jugadores que este año han militado en sus filas, pero que pertenecen a otros clubes y les ha dedicado unas bonitas palabras.

Entre ellos estaban los sevillistas Pozo y Bryan Gil, a los que, al igual que al resto de compañeros, les ha agradecido su "dedicación y esfuerzo".

"Con nosotros has cumplido tu sueño de debutar con la selección absoluta. El futuro es tuyo. Estamos muy orgullosos de haber disfrutado con tu fútbol y tus goles", le decían a un Bryan Gil que ha explotado en el conjunto armero y que ahora regresa al Sevilla FC como internacional y llamando a la puerta de la titularidad.

Pozo vivió un adiós más amargo, pues ha estado lesionado en el tramo final de temporada y no sólo no ha podido ayudar al Eibar a lograr la salvación sino que se ha quedado sin fase final de la Euro sub 21. "Pozo ha estado en constante evolución y nos ha enseñado su profesionalidad y enorme potencial. Su alegría fuera del campo nos ha contagiado a todos", publicaba el club eibarrés en sus redes sociales.