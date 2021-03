Escribá: "Que no haya público en el Sánchez-Pizjuán iguala las cosas"

El entrenador del Elche, Fran Escribá, mostró este martes su confianza en lograr un resultado positivo en su visita a Sevilla de este miércoles en el encuentro aplazado de la segunda jornada ya que recordó que a su equipo se le presenta una oportunidad de mejorar su puntuación que los rivales no tienen.

"No afrontamos el partido pensando que no bajaremos ningún puesto, sino con la intención de sumar, subir de dónde estamos y de adelantar a alguien", explicó el preparador, quien afirmó que su equipo no especulará con el calendario.

"Solo pensamos en el Sevilla y en el mejor once posible para ganar. No reservamos a nadie. Mi idea es competir mañana y después ya pensaremos en el Getafe ocurra lo que ocurra". Añadió el valenciano, quien admitió que la buena imagen ofrecida ante el Madrid, a pesar de la derrota, "sirve para saber que estamos en el camino correcto".

Escribá no compartió el argumento de que su equipo ha superado el Tourmalet, o tramo más complicado de la competición, ya que indicó que tan equivocado es dar algunos partidos por perdidos de antemano como pensar que otros pueden ser más sencillos.

"El Tourmalet son 38 jornadas. Esto es cuesta arriba hasta el último día. Solo cuando lleguemos a la cima nos iremos cuesta abajo a las vacaciones", argumentó.

El valenciano pronosticó un partido igualado ante el Sevilla, similar al que disputaron recientemente ambos equipos, y restó importancia a las ausencias del rival al señalar que "si falta un internacional sale otro internacional".

"Puede haber alguna referencia con respecto al otro día, pero somos dos equipos reconocibles. El Sevilla lleva dos años compitiendo muy bien y es un equipo físico y con llegada", explicó el entrenador, quien señaló que el partido dependerá de los "aciertos".

"Tenemos que estar concentrados los 90 minutos porque va a ser muy exigente. Nuestra idea es ganar", reiteró el entrenador, quien se mostró preparado para un final de competición igualado hasta la última jornada.

"El 90% de los equipos consiguen sus objetivos a última hora", dijo Escribá, quien reconoció la importancia de sumar a domicilio "porque en casa no lo vamos a ganar todo".

"Si hay alguna ventaja a jugar sin público es que se nota menos ser visitante. El Sánchez-Pizjuán es uno de esos campos en los que la gente aprieta y eso iguala algo las cosas", precisó.

Fran Escribá afirmó que no ve a su equipo "cansado o con necesidad de rotaciones" y elogió de nuevo a sus jugadores, a los que ve "entregados a la profesión y al escudo".

Por último, el preparador se refirió al juvenil Javier Villar, hermano de Gonzalo, jugador del Roma convocado para la selección sub-21, quien ha trabajado en varias sesiones con el primer equipo.

"Es un clon de su hermano. Tiene buenas condiciones y algunas mejores incluso que su hermano. Y ya hemos visto qué futbolista es Gonzalo", concluyó.