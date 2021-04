Barragán o Palacios, la duda del Elche para recibir al Betis.

El Levante-Huesca abre este Viernes Santo una nueva jornada de LaLiga después del parón de selecciones de la temporada, una cita que supone el inicio de la recta final del campeonato al restar diez encuentros, diez finales para un Betis que apura sus opciones de entrar en Europa teniendo al Elche a su próximo rival.

El conjunto verdiblanco visita a los franjiverdes este domingo (16:15 h), en principio, con todos sus jugadores disponibles. En cambio, los de Fran Escribá siguen pendiente del estado físico de dos de sus futbolistas: Josan y Piatti. El primero no ha trabajado en toda la semana y, pese a que en un principio sus molestias en el gemelo parecían no revestir gravedad, todavía no se ha ejercitado; confía en hacerlo en estos días y probarse de cara al domingo. Piatti, por su parte, al igual que su compañero, tampoco se ha entrenado esta semana y este jueves tiene previsto someterse a unas pruebas que dictaminen el alcance de sus molestias.

Además del estado físico de Johan y Piatti, Escribá, míster alicantino, tiene otra duda, aunque esta concerniente al once. Con el concurso asegurado de diez efectivos (Badia, Verdú, Calvo, Mojica, Marcone, Guti, Tete Morente, Fidel, Pere Milla y Carrillo), Barragán, que es novedad una vez ha dejado atrás sus dolencias físicas, no tiene la titularidad asegurada. El ex del Betis ha sido el lateral derecho habitual toda la temporada, pero su sustituto en los dos últimos partidos, Helibelton Palacios, han convencido a Escribá, que duda si darle continuidad al colombiano y recuperar al coruñés en el once.

Hay que recordar que el Elche tiene la baja asegurada del sancionado Lucas Boyé. El Betis, a la espera de comprobar el estado físico de todos los internacionales, cuenta con todos sus efectivos a su disposición, salvo los lesionados de larga duración (Dani Martín y Camarasa).