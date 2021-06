Nino: ?Ha sido complicado decir adiós, pero la ilusión se acabó?

El excapitán del Elche, Juan Francisco Martínez 'Nino', afirmó este miércoles, en su despedida oficial como futbolista profesional, que la decisión de dejar el fútbol ha sido complicada pero reconoció que la ilusión se había terminado.



"Ha sido un año complicado y difícil, no he podido disfrutar ni ayudar en todo lo que podía. Soy muy competitivo y me gusta estar en el terreno de juego. La ilusión se acabó. Igual que tenía una ilusión hace diez meses, a día de hoy ya no la tengo", explicó el almeriense, quien mañana jueves cumplirá 41 años.



"Quiero tanto esta profesión que sería faltarle al respeto. Agradezco a los equipos que me han llamado, pero lo mejor para el fútbol y para mí es no seguir", confesó el exdelantero, quien dijo que el mejor reconocimiento que puede recibir es el "agradecimiento" de los aficionados por la calle.



El exjugador, que ha estado acompañado en la sala de prensa por el presidente, Joaquín Buitrago, y por varios excompañeros, como Fidel, Josan o Gonzalo Verdú, además de dirigentes, técnicos y empleados del club, asumió que este momento "tenía que llegar".



"Todo llega y todo pasa. Estoy viviendo sensaciones tristes, pero espectaculares", dijo el máximo goleador en la historia del club, quien aseguró que la clave de su larga trayectoria deportiva siempre fue la "ilusión".



Nino afirmó que ?jamás? esperó recibir "tanto cariño" y lograr los éxitos deportivos que ha conseguido. "Me he dedicado en cuerpo y alma al fútbol. No sé si ha sido justo o injusto conmigo", añadió.



El almeriense recordó que siempre fue un "superviviente" y que nadie le "regaló nada? y adelantó que en el momento de ?disfrutar? de todas las cosas que han rodeado durante su vida.



De todos los récords logrados, el exdelantero se quedó con "ser el jugador con más goles y partidos disputados en el Eche" y aseguró que no le queda la espina clavada de no haber podido ser el futbolista de mayor edad en marcar en Primera.



?Lo hubiera cambiado por jugar más este año?, comentó el exfutbolista, quien insistió en que se va "tranquilo" y "orgulloso" por todo el cariño recibido.



Nino, que se emocionó varias veces durante su comparecencia, quiso dar gracias a Levante, Osasuna y Tenerife, los otros clubes en los que ha militado, y anunció que su futuro está en los banquillos, ya que le agrada la opción de entrenar.



"He estado todo el año mirando partidos y observando fútbol. Esto me da la vida y es una opción que está ahí y me hace ilusión probar, porque me gusta más estar cerca del campo que en los despachos", explicó.



Nino, que no supo elegir un momento de su carrera, indicó que no tomó la decisión de dejar el fútbol de un día para otro e insistió en que "el cariño y afecto" de la gente es el mayor premio que se lleva.



"Puedes ganar más o menos o meter más o menos goles, pero que la gente de Elche te trate como uno de los suyos es lo máximo", reiteró el excapitán, quien señaló que "la edad" fue la principal causa que le impidió disputar más minutos esta temporada.



"Los entrenadores luego deciden, pero esta es la exigencia del fútbol profesional", explicó el almeriense, quien recibió a la conclusión de la rueda de prensa, decorada con una camiseta de su debut y otra de su último partido, una gran ovación por parte de todos los asistentes.