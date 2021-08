Benedetto, en su presentación: "Tener acciones del Elche me lleva a tener más compromiso"

Benedetto: ?Tener acciones del Elche me lleva a tener más compromiso?

El delantero argentino del Elche Darío 'Pipa' Benedetto afirmó este miércoles, durante su presentación oficial, que ser socio del propietario del club, Christian Bragarnik, y tener acciones de la entidad ilicitana no ha sido determinante para aceptar la oferta del club, aunque admitió que le hacen tener más compromiso con el proyecto.



"Estoy contento, me gustan los buenos proyectos y aquí hay uno", dijo el delantero, quien destacó el ambiente familiar y la buena acogida que ha tenido en el Elche. "Al segundo día, era como si estuviera ya un año. Hacía rato que no veía un grupo tan unido y con tan buenas personas. Estoy comprometido con los objetivos de este club y ojalá los podamos cumplir", señaló Benedetto, quien admitió haber contado con otras opciones.



El futbolista argentino insistió en que no antepuso sus intereses como accionista a los deportivos porque sigue siendo jugador. "El día de mañana no sé qué será de mí. Ahora solo pienso en el grupo y en cumplir los objetivos", apostilló.



Benedetto admitió que el primer semestre del año en el Olympique de Marsella no fue el mejor de su carrera, si bien recordó que no disfrutó de demasiados minutos, y dijo que le gusta la competición española, a la que intentará adaptarse "lo más rápido posible".



El delantero agradeció el cariño recibido por los aficionados ilicitanos desde su llegada a Elche y confió en aportar goles al equipo. Benedetto se definió como un jugador al que le gusta "pegarle desde fuera y buscar espacios" y restó importancia al hecho de que sea considerado el fichaje mediático de la entidad.



"Lo sé, pero no me considero una estrella, sino igual que todo el grupo. Sé que las expectativas conmigo son grandes y espero estar a la altura", explicó el argentino, quien deseó que el Elche no sufra tanto como el campeonato pasado y esté "un poco más tranquilo".



Por su parte, el presidente del club, Joaquín Buitrago, definió al delantero como un jugador contrastado con el que el Elche da "un salto de calidad". "El Elche ha hecho un gran esfuerzo para que el Pipa se pueda incorporar, pero no menor del que ha hecho él para venir al club", dijo Buitrago, quien destacó que el Elche está haciendo una plantilla "mucho más fuerte y competitiva" que la del pasado ejercicio.