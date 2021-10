Iraola: "Nos encanta ilusionar a la gente"

Madrid, 17 oct (EFE).- Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, se mostró "contento" por la victoria frente al Elche, la cuarta consecutiva de su equipo como local, y declaró que les "encanta ilusionar a la gente", aunque advirtió de que el calendario que tienen en las próximas semanas es difícil.



El Rayo, que ya suma 16 puntos, ganó al Elche en el Estadio de Vallecas al remontar con tantos de Mario Hernández y el francés Randy Nteka el gol inicial de Lucas Boyé.



"Nos encanta que la gente se ilusione, estamos para eso y no es fácil conseguirlo. Tenemos 16 puntos y además son contra equipos que probablemente estarán en la pelea con nosotros abajo, pero si te pones ahora a mirar el calendario que queda vemos que es difícil porque hasta el siguiente parón tenemos Betis, Barcelona, Celta de Vigo y Real Madrid", dijo Iraola, en conferencia de prensa.



"Precisamente por ese calendario que tenemos el partido de hoy era fundamental. Ahora nos vienen unos partidos complicados que no sabes como te van a dejar hasta el siguiente parón. Hoy lo importante es que hemos ganado, el equipo no se ha guardado nada y en los momentos difíciles el apoyo de la gente se ha agradecido", apuntó.



Una de las notas destacadas del partido fue la suplencia del delantero colombiano Radamel Falcao, que estuvo en el banquillo y no jugó.



"Falcao venía de un trajín importante con su selección. Lo teníamos reservado y si no hubiéramos metido el segundo gol pronto lo hubiera sacado seguro, pero con el marcador a favor, y dos incidencias con lesiones, cambié de idea. Por eso no lo hemos metido", desveló.



"Todos tenemos claro que tenemos que sumar, sea quién sea. Hay jugadores que no salen de inicio que me lo ponen complicado cada semana pero benditos problemas. Hoy decidimos meter a Randy Nteka como nueve único por si en disputas se quedaba con balones, llegó el gol y nos tocó defender el resultado. Falcao no ha jugado, pero es el primero que está encantado con la victoria", aseguró.



Por último, Iraola habló sobre el portero macedonio Stole Dimitrievski, que está siendo titular en este inicio de Liga por delante del francés Lucas Zidane y el colombiano Iván Arboleda.



"Tenemos tres porteros muy buenos y todas las semanas nos jugamos el puesto. Dimi está dando un rendimiento muy bueno y en el gol de Lucas Boyé la acción no creo que esté mal defendida", concluyó.