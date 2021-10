Calleja: Duelo ante el Elche es el más importante en lo que va de temporada

Vitoria, 25 oct (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Javi Calleja, advirtió este lunes de que el duelo ante el Elche ?es el más importante en lo que va de temporada? para su equipo, que, si gana, lograría el segundo triunfo consecutivo contra un rival directo.



El técnico reconoció en una rueda de prensa que han tenido ?poco tiempo para disfrutar de la victoria? ante el Cádiz, pero subrayó que ?conseguir una victoria fuera de casa da seguridad y confianza?.



?El día a día da gusto y con victorias más?, recalcó el preparador, que anunció cambios para recibir al conjunto ilicitano porque ?es un partido diferente? y tiene que ver cómo se encuentra cada jugador físicamente.



?Tenemos que seguir creciendo a través de la seguridad defensiva?, aseguró Javi Calleja, que afirmó que ?el equipo tiene cada vez más confianza para no encajar y ser duros?.



?A nivel posicional estuvimos mucho mejor, pero tenemos que seguir teniendo pausa y más acierto y confianza con el balón en los pies?, apuntó sobre el último partido, y se mostró preocupado porque su equipo ?pierde muchos balones cuando recupera la pelota?.



Además, subrayó que ?hay que llegar el mayor número de veces posible al área rival y tener efectividad?.



Calleja destacó que el Elche es ?uno de los equipos que mejor se ha reforzado? y les va a exigir, y por eso apuesta por ?no regalar el balón?. ?Es un bloque que se mantiene todo el partido con los pies en el suelo y trabaja muy bien durante los 90 minutos?, resaltó.



Javi Calleja celebró que Joselu Mato anotara los dos goles ante el Cádiz: ?Nos tiene que ayudar y a nivel personal seguro que le ha dado mucha confianza?.



Insistió en que necesitan ?la mejor versión de cada uno? y subrayó que si marcan primero ?hay mucho ganado?.



Sobre el abrazo que le dio el delantero gallego tras el gol en Cádiz, dijo que no fue solo para él, sino que entendió que era para todo el cuerpo técnico y para toda la gente que trabaja en el día a día: ?Hay mucha unión y es muy bonito que se dirija así a todos. Simboliza que lo vamos a sacar y que todos estamos en la misma dirección?.



Calleja también puso en valor el crecimiento de Mamadou Loum ante el Cádiz: ?Estuvo soberbio a todos los niveles, hizo un partido completísimo y es lo que tiene que seguir haciendo porque es un jugador clave. Nos ayuda a contener y a generar fútbol, a darle equilibrio al equipo?.



Sobre el regreso de Lucas Pérez, comentó que tiene ?una relación muy buena? con él. "Me dejó claro lo que quería. Es un jugador con una enorme calidad y tiene un talento diferencial, pero quería salir porque no era feliz. No le pude convencer?, desveló.