Escribá: ?Es imposible ganar al Madrid si no miras su portería?

Elche (Alicante), 29 oct (EFE).- El entrenador del Elche, afirmó este viernes, en rueda de prensa, que es imposible derrotar al Real Madrid, próximo rival de su equipo, si no se plantea el partido atacando y mirando su portería.



?Ganar al Madrid siempre es complicado. Tenemos que hacer un buen partido en las dos áreas?, dijo el valenciano, quien afirmó que, pese a lo que pasó en la última jornada ante Osasuna, ?es raro que no marquen?.



?Hay que ser fuertes a nivel defensivo, pero luego intentar hacerles daño?, explicó Escribá, quien recordó que el Elche debe ser un equipo ?competitivo, comprometido y estar junto? para intentar puntuar, tal y como ya sucedió el pasado año.



El técnico afirmó que la ?gran virtud? del Madrid desde ?siempre? es que pese a que el rival lo puede tener dominado ?te puede golpear de repente?.



?Te puede ganar por dominio, pero también desde el dominio del otro?, indicó Escribá, quien pidió a su equipo ?jugar con concentración para reducir las pérdidas y evitar las transiciones? del Madrid.



Escribá dijo no estar sorprendido de las dudas del entorno, pese a su historial en la entidad, sobre su capacidad para conducir al equipo, pero precisó que ?puedo entenderlas, porque estamos en un mundo resultadista, pero no que se dude del compromiso?.



?Tanto cuerpo técnico como jugadores hemos cometido errores que nos han afeado la puesta en escena de la temporada. Deberíamos llevar más puntos y eso cambiaría la percepción?, argumentó.



El técnico, que se congratuló de ser el entrenador con más partidos en el Elche en Primera, destacó la igualdad de la competición y aseguró que, a priori, no firma el empate ante el Madrid ?porque la idea siempre es ganar?.



El valenciano calificó como ?excepcional? el comportamiento del argentino Javier Pastore, y aseguró que le dará ?mucho? al equipo, pero recordó que lleva tiempo sin jugar.



El preparador, como algunos de sus jugadores, coincide al señalar que el Elche puede ?jugar mejor?, si bien indicó que es algo que llegará ?cuando se aumente el nivel individual del grupo?. ?Estoy convencido de que este equipo solo va a ir a mejor?, añadió.



?Teneos mejores jugadores que el año pasado, pero es que todos los equipos que luchan por el mismo objetivo que nosotros, también?, avisó el entrenador, quien aclaró que la expectativa de pelear por algo más que el ascenso es algo externo al vestuario que interno.



?Nosotros lo tenemos claro, el hecho de contar con jugadores internacionales ha hecho pensar en objetivos mayores, pero me gustaría que no perdiéramos el norte?, comentó.



El técnico, por último, confió en que el Martínez Valero registre una gran entrada y en que su equipo, pese a los simpatizantes que tiene el Madrid en la provincia, note que está en ?su casa?.



?No me gustaría tener la sensación de que no es nuestro campo. Que se note que es nuestro porque eso nos dará un plus?, concluyó.