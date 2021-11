Escribá: No tendremos problemas para estar entre el 10 y el 15 en la tabla

Elche (Alicante), 5 nov (EFE).- El entrenador del Elche, Fran Escribá, afirmó este viernes, en rueda de prensa, que está convencido de que su equipo no va a tener ningún problema para acabar la temporada entre la posición décima y la décimo quinta de la tabla clasificatoria.



?No tengo ninguna duda de que por esta línea vamos a lograr la permanencia?, dijo el preparador valenciano, quien añadió que ver al Elche por encima de la décima posición sería ?extraño?.



?Estamos mejorando y vamos de menos a más porque nos hemos reforzado bien, pero con gente que llevaba tiempo sin jugar. Mi convencimiento es absoluto y no tengo dudas de que en mayo el equipo estará en una posición cómoda y la gente contenta?, argumentó el técnico.



Escribá restó importancia al ?runrún? que hay en el entorno del equipo y dijo desconocer si tiene un ultimátum en el caso de que el Elche no sume en Mallorca este domingo.



?No he hecho más que pensar en el partido del Mallorca y no en sus consecuencias?, comentó el entrenador quien lamentó que la memoria en el mundo del deporte ?sea tan corta o inexistente?.



?Me da pena, pero no lo digo por mí. Hay jugadores que después de estar ocho años en un club se les acaba pitando?, explicó el valenciano, quien asumió que ?las críticas? porque incidió que ?no pienso en lo mío, sino en el Elche y en que las cosas salgan bien?.



Pese a la mala dinámica del equipo, que ha sumado un punto de los últimos doce, Fran Escribá dijo que no hay comparación posible con la trayectoria del pasado curso, cuando se hizo cargo del Elche en febrero.



?Creo que deberíamos estar mejor y tener más puntos, así la visión sería distinta. Ni siquiera en la anterior etapa en Primera, en la que acabamos la primera vuelta últimos, hubo la sensación que hay ahora?, explicó el preparador, quien recordó que el Elche ?nunca ha estado en zona de descenso? este curso.



Escribá negó que al Elche le falte ambición e insistió en que su equipo no está en caída libre, como sí lo estaba el pasado año?.



?Puede ser un problema de expectativas, pero eso pasa en todos los equipos. Menos la Real y el Rayo todos dirán que esperaban más?, señaló el entrenador, quien confesó que no es ?agradable? trabajar con ese ruido de fondo ?porque no soy de piedra?.



En cuanto al Mallorca, rival del Elche, Escribá recordó que, pese a estar haciendo una gran temporada, ?no está tan lejos de nosotros en puntuación?.



?Es un equipo muy equilibrado, alegre y que ataca y defiende bien. Es un campo difícil, donde el Sevilla lo pasó mal?, recordó Escribá, quien garantizó que el Elche buscará la portería contraria.



El entrenador confesó que le ?fastidia personalmente? que el Elche muestre una cara tan diferente como local y forastero y asumió que existe un debate en la portería entre Kiko Casilla, titular, y el suplente Edgar Badía.



?La gente se ha portado muy bien con Kiko. Hay un debate abierto y me gusta escuchar, pero las decisiones las tomo yo. No está rindiendo al nivel que todos esperábamos y él lo sabe y lo sabemos todos. A veces el portero no rinde si no se siente con confianza?, concluyó.