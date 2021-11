Mascarell: "Tendremos que estar muy bien en las dos áreas para poder ganar al Betis"

Omar Mascarell, centrocampista del Elche CF, afirmó este martes, en declaraciones a los medios del club, que su equipo tiene que estar muy acertado el próximo domingo en las dos áreas si quiere sumar los tres puntos ante el Real Betis. Por eso, envió un mensaje a la afición ilicitana para que arrope a los franjiverdes: "Es un partido en el que tenemos que puntuar y sacar los tres puntos como sea. Su apoyo es incondicional y nos da ese plus para ir a por los tres puntos".



El jugador tinerfeño aventuró un partido "complicado" para el Elche, ya que indicó que el Betis es un rival "bueno, con buen trato de balón y calidad individual y colectiva". "Usaremos nuestras armas. Estoy seguro de que el equipo va a dar la talla y ojalá pueda sacar los tres puntos", comentó el jugador franjiverde, quien afirmó que el parón de la competición le ha venido bien al Elche para recuperar a los futbolistas que acusaban problemas físicos.



Mascarell aseguró que el partido ante el Betis se decidirá por "pequeños detalles", que son los que, en su opinión, marcan la diferencia en una competición "muy igualada". El centrocampista pidió "paciencia" a los aficionados tras la caída del Elche a zona de descenso, ya que recordó que son muchos los jugadores que llegaron en los últimos días del mercado, "por lo que el equipo aún tiene que engranarse".



"Hay que quedarse con lo positivo, que es que ningún equipo nos ha pasado por encima. Este es el camino, no ponernos nerviosos y saber a lo que jugar. Estoy seguro de que el equipo va a ir a más y a dar alegrías a la afición", apostilló.



Mascarell dijo estar "contento" de su regreso a la liga española tras varias temporadas en Alemania, si bien admitió que le hubiera gustado lograr "mejores resultados" en este primer tercio del campeonato. "En lo individual me han tratado espectacular y me siento uno más de la familia", dijo el centrocampista, quien se mostró convencido de que irá a más según vaya mejorando su condición física.