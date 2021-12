Francisco: ?Intentaremos no ser la sorpresa de esta eliminatoria"

El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, afirmó este martes que su equipo intentará no ser protagonista de la sorpresa de la próxima ronda de la Copa y caer ante un rival de inferior categoría, en este caso el Unionistas de Salamanca. "Nuestra intención es pasar la eliminatoria, pero siempre pueden haber sorpresas", recordó el técnico, quien indicó que este tipo de rondas ante rivales modestos y motivados son complicadas para todos los equipos de Primera. Francisco admitió que jugar en un campo de hierba artificial será un hándicap para su equipo, porque no está acostumbrado, y lamentó no haber tenido más tiempo desde su llegada al banquillo hace dos semanas para preparar mejor los partidos.

Aseguró que al Elche le hace "ilusión" pasar la ronda, pero destacó que el Unionistas es un rival que tiene "buen equipo y está bien trabajado". "Nos tendremos que ajustar a la superficie porque se trata de un equipo que se nos va a echar encima", añadió. El técnico destacó al lateral José Salinas, cedido por el Elche, del que comentó que está haciendo una gran temporada y al que deseó que pueda seguir "creciendo" para estar pronto con el primer equipo del club ilicitano. Francisco confirmó que dará minutos a los jugadores que menos ha utilizado durante las últimas jornadas, entre ellos algunos canteranos, como Jony Álamo o Jonh Chetuaya.

Adelantó la titularidad del portero Kiko Casilla, suplente de Badía en la Liga en las últimas jornadas, y reiteró que se ha encontrado en el Elche una plantilla predispuesta al trabajo y de mucha calidad. "Pero no nos da aún para ser un muy buen equipo, por eso seguimos trabajando para mejorar el rendimiento individual y que ayude a crecer al conjunto", comentó Francisco, quien pasó página sobre la polémica del gol fantasma en Mestalla al señalar que "es algo que ya no va a volver". "Creo que debería haberse dedicado más tiempo a analizar la jugada. Y que hay que apostar por la tecnología en el fútbol y más en estas jugadas que son las principales, porque se trata de gol o no gol. Si queremos ser la mejor Liga del mundo hay que contar con esta tecnología", apostilló.

El entrenador no ocultó que ya mira de reojo la visita del sábado al Barcelona y precisó que, pese a la mala racha del equipo catalán, cuenta en su plantilla con jugadores que serán del máximo nivel en poco tiempo. "Ganar o sacar un punto en el Camp Nou sería un lujazo y señal de que hemos hecho un partido perfecto", sentenció.