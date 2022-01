Guido Carrillo: ?El equipo está sólido y cómodo con Francisco?

Elche (Alicante), 13 ene (EFE).- El delantero argentino del Elche Guido Carrillo afirmó este jueves que el equipo ilicitano ha notado un cambio desde la llegada a su banquillo del técnico Francisco Rodríguez, ya que se siente más sólido y cómodo con la idea del nuevo entrenador.

?Se ha notado indudablemente un cambio de intensidad, pero lo difícil es mantenerlo. Estamos muy confiados en que lo vamos a sacar adelante, aunque no sin trabajo y sin exigirnos cada día más?, comentó en rueda de prensa telemática el ariete, quien se mostró convencido de que el Elche está en el camino que le llevará ?a buen puerto?.

Carrillo admitió que la victoria en el campo del Espanyol ha traído ?confianza? al grupo más allá de que ?aún no decide nada? y señaló que estar fuera de la zona de descenso ?es importante y nos deja trabajar un poco más tranquilos?.

El atacante, al que el VAR no ha concedido tres tantos esta temporada, no quiso entrar en polémicas y apostó por ?seguir trabajando para cambiar la racha porque quedarse con eso es algo del pasado?.

Carrillo aseguró que el vestuario está ?aislado? de los rumores de salidas y entradas de jugadores y dijo ver ?muy metidos en el grupo? a sus compañeros Javier Pastore y Darío Benedetto, quienes apenas están jugando y tienen ofertas para regresar a Argentina.

El delantero del Elche también se refirió al Villarreal, próximo rival en la Liga, del que comentó que ?es uno de los equipos que más lindo juega?.

?Su trato de balón es admirable y una de las claves será cortar ese circuito. No dejar que nos lastimen y lastimarles nosotros?, explicó el argentino, quien se mostró convencido de que el Elche puede ganar el partido con el apoyo de su afición.

Carrillo, cuyo contrato acaba el próximo mes de junio, no quiso especular con su futuro ?porque el fútbol es cambiante y quedan cuatro meses? y aseguró no estar frustrado por no haber marcado aún en la Liga.

?Lo primero es ayudar al equipo desde donde me toque. Concretar es importante, pero tampoco he tenido tantos partidos y además están las jugadas del VAR?, recordó.

Por último, el delantero afirmó que el Elche, pese a tener su objetivo en la Liga, afrontará ?con la seriedad que merece? su eliminatoria ante el Real Madrid en la Copa del Rey, que se disputará la próxima semana.

?Es un partido hermoso y en nuestra casa. Cuanto más lejos lleguemos, más linda será la Copa, pero ahora estamos enfocados en el Villarreal y en continuar con la escalada?, concluyó el atacante.