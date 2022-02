Francisco: ?Están los que queremos que estén y los que han querido estar?

Elche (Alicante), 4 feb (EFE).- El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, se mostró este viernes, en rueda de prensa telemática, satisfecho por cómo ha quedado la plantilla tras el mercado de invierno, ya que indicó que se han quedado en el equipo los jugadores que el cuerpo técnico deseaba que se quedaran y los que se han querido quedar.

?Estamos súpercontentos con el mercado. Han llegado las posiciones que demandábamos?, dijo el entrenador, quien explicó que las salidas de Josema, Werner y Benedetto fueron motivadas por la búsqueda de minutos de los jugadores, mientras que la de Lucas Pérez reconoció que fue algo ?que no esperaba nadie, pero surgió en el último momento?.

?Los demás equipos se han reforzado, pero para mí el mío es el mejor y vamos a intentar demostrarlo. Lo importante es el Elche y vamos a intentar demostrarlo?, manifestó Francisco, quien anunció que cuenta para este sábado con dos de los tres fichajes del mercado de invierno y confió en convocar a Ezequiel Ponce ?en una semana o dos?.

El almeriense admitió la importancia del partido ante el Deportivo Alavés ?porque es un equipo que está con nosotros en los puestos bajos y es un rival directo? en una jornada en la que recordó que varios de los conjuntos implicados en la lucha por la salvación se van a enfrentar entre sí.

En cuanto al Alavés, el entrenador dijo que se trata de un buen equipo ?que se ha reforzado bien y que lo va a poner complicado?. ?Afrontamos el partido con mucho respeto y tendremos que sacrificarnos al cien por cien para sacar tres puntos que pueden ser muy importantes?, añadió.

Francisco definió al Alavés como un equipo ?agresivo, que juega en campo contrario y será valiente?. ?Tiene jugadores de buen nivel y determinantes en las dos áreas, además de manejar bien la estrategia?, apostilló.

El entrenador dijo que desde la llegada de Mendilibar al banquillo del equipo vitoriano el Alavés ?propone otras cosas?, si bien no quiso establecer comparaciones con la etapa de Calleja ?porque las dos formas de trabajar son buenas?.

Francisco ensalzó el nivel futbolístico de su delantero Lucas Boyé, al que calificó como ?un animal? por su capacidad de trabajar y su mentalidad. ?Estoy súper contento con él, ojalá pueda durar mucho en el Elche?, añadió.

El almeriense no se atrevió a calificar el actual momento del Elche como el mejor, pero sí deseó ?intentar mejorar más de cara al futuro?. ?A mí no me vale con la obligación de ganar, quiero que todo el mundo sepa qué tiene que hacer y eso te hace sentirte bien en el campo?, argumentó. EFE

1004341

pvb sm/ea