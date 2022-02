Francisco: ?El que piense que el partido ante el Rayo es fácil se engaña?

Elche (Alicante), 17 feb (EFE).- El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, aseguró este jueves, en rueda de prensa telemática, que el que piense que el partido de mañana ante el Rayo Vallecano puede ser fácil, por la dinámica negativa del equipo madrileño en las últimas jornadas, se engaña.

?Es un partido muy complicado. El rival que ha sido la revelación de la primera vuelta, está bien trabajado y tiene puntos para estar muy distanciado de zona de abajo?, dijo el almeriense, quien recordó que el Rayo está en las semifinales de la Copa.

?Tienen jugadores de un nivel muy alto en Primera. Para ellos el partido puede ser un punto de inflexión, pero nosotros venimos de perder y tenemos que volver a la senda de la victoria en casa, donde el equipo se siente fuerte?, argumentó el preparador del Elche.

Francisco evitó hablar del Rayo como rival directo por la permanencia, ya que indicó que el conjunto madrileño cuenta con un ?colchón de puntos suficiente? sobre la zona de peligro, si bien admitió que el objetivo es ?ganar para acercarnos a ellos y alejarnos de abajo?.

?Todos sabemos el potencial que tienen. Son agresivos con y sin balón y durante toda la temporada han sido un equipo vistoso que se ha ganado los puntos para asegurar la permanencia lo antes posible?, explicó el técnico andaluz.

El entrenador lamentó la ausencia de Lucas Boyé, a quien espera recuperar ante el Levante, pero precisó que el Elche no depende de ningún jugador ?sino del colectivo y de que la gente sepa lo que tenemos que hacer?.

?La baja de Lucas no nos va a sacar de nuestro guion. Estamos en un momento clave y si él dice que no está bien es que no lo está. No podemos jugar con alguien que no esté al 100% porque nos jugamos demasiado?, añadió el almeriense, quien recordó que el argentino tampoco participó en partidos en los que el Elche logró un resultado positivo.

Francisco confirmó que el atacante argentino Ezequiel Ponce, refuerzo del mercado de invierno, estará en la convocatoria, aunque matizó que no como titular, ya que la intención es que vaya cogiendo minutos y ritmo.

El entrenador bromeó al ser cuestionado por la presencia de su equipo en los partidos de los viernes al señalar que ?debe ser que tememos mucho tirón en televisión? y elogió a Javier Pastore, al que sigue viendo en una buena línea, si bien matizó que ha apostado por jugadores de otros perfiles.

Francisco aseguró que no le da importancia al buen momento personal que está atravesando en su segunda etapa como entrenador en Primera y reiteró que solo valora que el Elche ?está en el camino? de lograr el objetivo.

?El reto es difícil porque estamos compitiendo en Primera y contra algunos de los mejores equipos de Europa?, concluyó Francisco, quien pidió la ayuda de los aficionados para el partido ante el Rayo.