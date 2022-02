Francisco: ?Me preocupa el resultado, estoy cabreado y jodido?

Valencia, 25 feb (EFE).- El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, explicó este viernes que se marcha preocupado por el resultado, ?cabreado y jodido? por la derrota de su equipo ante el Levante por 3-0 y recalcó que no pueden cometer los errores de los dos primeros goles del rival.

?No nos puede pasar esto. Podemos perder, pero el equipo sabe nuestra realidad y para sacar puntos es imposible cometer esos errores en Primera?, dijo en rueda de prensa.

?Cuando vine dije que estos errores iban a terminar y habíamos terminado y me jode muchísimo y no puede volver a pasar. Un equipo como el nuestro no se puede permitir el lujo a nivel de concentración de los errores en los dos goles?, agregó.

El entrenador del Elche añadió que lo único que quiere es pedir disculpas a los aficionados que se habían desplazado a València y al resto de seguidores. ?A levantarnos y a seguir, que nuestra gente se va a jodida y hay que devolverle el compromiso y el cariño?, comentó.

?Mentalmente somos muy fuertes?, dijo Francisco, quien descartó que el partido les pueda pasar factura porque subrayó que el Elche se había mostrado bien en el campo hasta los goles del Levante.

?Es cierto que hasta el 2-0 el equipo estaba haciendo bien las cosas, con dominio en la primera parte casi total. Un error individual nos condena el 1-0 y vuelve a pasar lo mismo con un error individual en el 2-0?, comentó Francisco.