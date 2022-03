El fichaje cerrado del que se libró el Betis y que "ni era bueno para el equipo ni para el grupo"

Fran Escribá no duda de que el problema del Elche era Darío Benedetto, a quien el Betis tenía atado en verano

Dos eran las prioridades que tuvo el Real Betis en el pasado mercado estival. Con el sustituto de Emerson (Sabaly) atado antes de que acabase el curso y oficializado en junio, el director deportivo verdiblanco se centró en dos perfiles, el central que supliera la baja de Mandi y un delantero centro que cumpliera el papel que Loren no tenía en el equipo.

Para el primero llegó al final Pezzella, aunque se barajaron otros muchos nombres. Y para el segundo se tenía atado a un jugador (Darío Benedetto), pero la imposibilidad de inscribir hasta no liberar masa salarial frustró la operación y el delantero argentino, harto de esperar, acabó firmando por el Elche. Al Betis llegaría Willian José, un futbolista que ha dado un buen rendimiento, pese a haber bajado últimamente su eficacia goleadora.

Benedetto, por su parte, tuvo un triste paso por el Elche, jugó poco más de 600 minutos entre Liga y Copa (16 partidos), en los que anotó dos goles y dio una asistencia. Y acabó cortando su cesión -por el Olympique de Marsella-, desvinculándose y yéndose en enero rumbo a Boca Juniors. Ni el hecho de ser accionista del Elche le valió para hacerse con un puesto.

Aunque en Argentina ha vuelto por sus fueros con 3 goles y una asistencia en sus cinco primeros partidos, parece claro que el Betis salió ganando en el cambio y la llegada Willian José le ha permitido a Manuel Pellegrini rotar al hispano-brasileño y a Borja Iglesias sin que se vea mermado el potencial atacante del Betis.

Pero hay más, en el Elche tuvo a Fran Escribá como técnico durante las catorce primeras jornadas y éste acabó destituido después de sumar 11 puntos en ese tiempo. Con Francisco el equipo ha emergido y, pese a las últimas derrotas, acumula el doble de puntos que su predecesor en ese mismo tiempo y aún mantiene seis puntos de ventaja sobre la zona de descenso.

Escribá tiene claro cuál era el problema y por qué el Elche fue el mejor equipo en el primer mes y medio de 2022. El problema tenía un nombre: Darío Benedetto.

"No me sorprende el cambio del equipo. Obviamente el mérito es del cuerpo técnico que está ahora, pero tenía claro que esa mejoría iba a llegar, estaba convencido de que ese cambio también llegaría conmigo. (...) El grupo es bueno. Se dio la circunstancia de que salió el jugador que no era ni bueno para el equipo ni para el grupo, y eso ha ayudado", asegura el técnico valenciano.

Sus palabras no dejan en muy buen lugar al argentino, del que se 'libró' el Betis por muy poco.