Bigas y Kike Pérez coinciden en que el Elche dio un gran paso para salvarse

Elche (Alicante), 17 abr (EFE).- Los jugadores del Elche Pedro Bigas y Kike Pérez han coincidido en que su equipo ha dado en esta jornada un paso de gigante en sus aspiraciones de lograr la permanencia y confían en asegurarla cuanto antes para poder disfrutar de la competición.

El conjunto ilicitano, tras su victoria ante el Mallorca (3-0), suma 35 puntos y acabará la jornada lejos del descenso a seis jornadas para el final del campeonato.

?El objetivo está cada vez más cerca. Nos quedad dos días para preparar el próximo partido (ante el Betis) y con ganas de conseguirlo para poder disfrutar todos juntos?, dijo a los medios del club Kike Pérez, una de las novedades en la alineación ante el Mallorca.

El jugador toledano, que estrenó titularidad, indicó que tras la victoria ante un rival directo ?ha quedado claro que el Elche es de Primera? y calificó como ?día mágico? el vivido en el estadio Martínez Valero.

Bigas, por su parte, destacó la trascendencia de los puntos y se mostró especialmente feliz por el equipo ?que se lo merece más que nadie? y los aficionados ilicitanos.

?Se ha demostrado que el equipo y la grada son de Primera. Tenemos que pelear el año que viene en esta categoría?, explicó el jugador balear, quien garantizó, en declaraciones al club, que el vestuario "nunca dejó de creer" a pesar de la mala dinámica de las últimas jornadas.

Bigas, por último, se mostró contento por anotar un gol, si bien precisó que debió pedir perdón a los aficionados del Mallorca, club en el que se formó.

?Lo primero que pensé fue en celebrarlo y no me acordé de pedir disculpas por todo lo que siento por ese equipo. Me ha tocado marcar contra el equipo que me dio la oportunidad de jugar en Primera. Le deseo todo lo mejor y que mantenga la categoría?, concluyó.