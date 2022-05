La 'injusta' victoria contra el Betis y el sueño de tener a un ex del Sevilla como estrella del Elche

Christian Bragarnik afirmó que le mercado "está parado", habiendo pocos movimientos por los deseados Lucas Boyé y Johan Mojica

Christian Bragarnik, propietario del Elche CF, concedió una entrevista a los compañeros de Alicante Plaza con los que repasó la actualidad del conjunto franjiverde. El empresario argentino no eludió ningún tema interesante y respondió con claridad todas las preguntas que se le hicieron, destacando de nuevo los movimientos de mercado que existen sobre Lucas Boyé y Johan Mojica, dos de sus jugadores más deseados, la victoria que consiguieron contra el Real Betis Balompié en el Benito Villamarín que les dio casi la permanencia en LaLiga y el sueño de tener a Denis Suárez en el Elche CF.

Respecto a las negociaciones que hay con Johan Mojica y Lucas Boyé, Bragarnik dejó claro que por el momento todo está tranquilo, aunque no descartó movimientos en un futuro cuando vayan pasando las semanas. "De momento, el mercado está muy parado. No hay urgencias como suele ocurrir en sus últimos 15 días, ya con la competición en marcha", aseguró. No hay que olvidar que Lucas Boyé ha sido vinculado a Sevilla FC en la últimas semanas si bien cualquier movimiento sobre él está condicionado a la marcha de alguno de los delanteros que están en plantilla, ya sea Youssef En-Nesyri o Rafa Mir. Por su parte, Johan Mojica ha sido relacionado con Atlético de Madrid y Sevilla FC.

Bragarnik también habló de cómo ha evolucionado el equipo en LaLiga y destacó algunas victorias, entre las cuales estuvo la que consiguió en el Benito Villamarín contra el Betis, la cual cree que no merecieron. "Hasta el partido del Sevilla el equipo estuvo bien, pero a partir de ahí hubo un bajón: al Rayo le ganamos injustamente y luego perdimos con Levante y Barcelona. Recuperamos aire gracias a las victorias sobre el Granada y el Mallorca, al que fuimos muy superiores. Desde el choque con este último, el equipo volvió a ser sólido, compacto y comprometido y gracias a eso estuvimos más cerca de la victoria en los siguientes encuentros o la conseguimos, aunque en alguno como el del Betis no la mereciéramos".

Finalmente, también habló sobre algunos futbolistas que quisiera tener en el Elche CF, sorprendiendo con uno que está en el mercado, dado que su renovación está parada al tener una mala relación con la presidencia de su club. "A Modric, Joselu o Denis Suárez, por ejemplo, me gustaría verlos de franjiverde".

Denis Suárez, que ha sido vinculado al Sevilla FC y al Villarreal CF, tiene muy difícil continuar en el RC Celta que le está obligando a renovar o a salir del equipo durante este verano bajo amenaza de estar el curso próximo en la grada sin jugar.