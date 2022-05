Bragarnik: "Un club no es solo inversión, sino gestión, trabajo y capacidad"

Tras lograr la permanencia en Primera con su Elche, el empresario y agente futbolístico Christian Bragarnik (Buenos Aires, 1971), propietario de la entidad ilicitana, repasa para la agencia Efe sus dos temporadas y media como dirigente en España.

Se considera una persona con suerte y éxito, habla de las diferencias entre el fútbol español y el argentino y confía en que su gestión en Elche abra las puertas de entrada a más grupos inversores de su país.

- Pregunta: ¿Qué es lo que más le sorprendió del fútbol español?

- Respuesta: La infraestructura y organización de la Liga. Algo me esperaba, porque desde el otro lado del océano uno veía la calidad del producto, pero desde dentro es una Liga ordenada que crece cada día. Más allá de que se me han dado las cosas no fue fácil adaptarme a una realidad distinta, pero poco a poco, haciendo las cosas prolijas, hemos ido aprendiendo y nos vamos adaptando.

- P: Al principio, la llegada de un argentino y representante causó recelo en los aficionados ilicitanos, pero con tiempo y hechos ha convencido a la gente

- R: Hay excepciones, pero los argentinos, aunque tenemos una sociedad muy capaz, estamos mal vistos a veces en algunos trabajos. Tenemos ese perfil de que vamos al exterior y que nos creemos superiores al resto cuando aún no demostramos nada. Aquí se ha demostrado que un argentino puede consolidar un proyecto en Europa y en España. Ojalá sirva para abrir las puertas y que más gente de mi país pueda venir a intentarlo.

- P: ¿Notó muchos prejuicios o rechazo al principio?

- R: No, cuando tienes formación y vienes con humildad y ganas de aprender también eres bien recibido. Se puede decir que me tocó a la inversa, un argentino vino a ordenar y posicionar a un club europeo con problemas.

- P: También había gente que pensaba que utilizaría el Elche para promocionar o poner a sus jugadores en el mercado.

- R: Era normal, porque había ejemplos para pensar así. No puedo juzgar a la gente por eso. Si piensa así es porque algo hubo. Yo siempre busqué lo mejor para completar una plantilla sin tener en cuenta mi otro negocio, lo que sucede es que el pasado año, con el presupuesto que quedaba, sabía cómo podía ajustarlo con jugadores que conocía. Ahora tengo tres años de experiencia en España y puedo buscar otros recursos. Era lógico que se pensara que venía a meter mis paquetes argentinos, pero la situación se ha revertido y que ahora se me reconoce que no actué así.

- P: Pero usted ha reconocido que más allá del deporte el fútbol es un negocio.

- R: Así es y en algún momento querré ganar dinero, pero sabía que esta inversión era a mediano y largo plazo. Sabía que tenía que invertir y dedicarle tiempo y capacidad.

- P: Siempre repite que le encantaría que su gestión en el Elche fuera un reclamo para más grupos inversores argentinos. ¿Ha notado ese interés entre sus compatriotas por desembarcar en el fútbol español?

- R: Sí, me han llamado muchos para conocer el modelo. Pero yo siempre digo que no es solo invertir dinero, sino que hay que meterle gestión del día a día, trabajo y capacidad. Hay que tener paciencia, tiempo, experiencia y responsabilidad. Todo eso va de la mano de la inversión. No es tan fácil y hay mil ejemplos que lo demuestran. Creo que haciendo las cosas prolijas se pueden hacer grandes proyectos aquí, aunque no es tan fácil como antes.

- P: ¿A qué se refiere?

- R: Ahora competimos con grupos inversores americanos fuertes. Yo entré justo, porque ahora se está revalorizando mucho este mercado.

- P: ¿Qué le gustaría importar a España del fútbol argentino?

- R: Quizás el modelo de los promedios, porque te da margen en el caso de una temporada mala y también te hace estar motivado en los finales de Liga, ya que sabes que lo que logres en esos partidos te pueden valer para el futuro. Aquí empiezas de cero cada año, que también es algo que es de justicia. Pero poco más, porque en infraestructuras, campos y VAR el fútbol español está más avanzado.

- P: ¿Sigue siendo la violencia el gran problema del fútbol de su país?

- R: Ahora se están empezando a quitar los alambrados. Pero yo siempre digo que el problema no es de la afición, sino de la Justicia y de no tomar decisiones importantes cuando se cometen infracciones. El ser humano exige rigor y coacción. Aquí no pasan cosas porque si la haces tienes un problema y te hacen cumplir la sanción. En Argentina la implementación de las sanciones no está funcionando.

- P: Con el día a día del Elche admite que no tiene tanto tiempo para la representación de jugadores. ¿Tiene pensado dejarlo?

- R: Nací en esto y siempre estaré. Pido disculpas a la mayoría de la gente porque antes la atendía yo de forma personal y ahora lo hace la agencia. Es normal que quieren que yo esté encima y en algún momento tendré que tomar una decisión, pero de momento hay que seguir trabajando para pagar en lo que me he metido.

- P: Poco después de su llegada se suprimieron dos cargos importantes en el club que aún no tienen relevo: director general y director deportivo. Eso supone que casi toda la gestión recae en usted. ¿No es demasiado para una sola persona?

- R: Ya dije que esta no era una propiedad inversora, sino que participa del día a día, se ocupa y se preocupa. La pandemia nos ha enseñado a todos a trabajar desde la distancia. Para el cargo de director general aún no hemos encontrado la persona idónea, mientras que en el área deportiva está Sergio Mantecón, que trabaja amoldado a la propiedad. En España parece que los directores deportivos son la cara del club, pero aquí lo visible debe ser solo el club. A lo mejor, si las cosas no hubieran salido, la gente lo criticaría, pero al final en el fútbol todo es ganar.

- P: En ese sentido, se considera una persona con suerte. Lo digo porque nada más llegar el Elche sube a Primera, tras un cúmulo de circunstancias favorables, en su segundo año evita el descenso tras una carambola y en el tercero pega un volantazo con el cambio de técnico en el momento justo para virar el rumbo.

- R: La vida nos pone siempre en situaciones de azar y hay que saber elegir y decidir. Yo soy un tipo con decisión y valor y normalmente me sale bien. Pero a todo esto le agrego responsabilidad, dedicación y capacidad. Siempre digo que a la suerte hay que ayudarla.

- P: Tras la plácida permanencia de esta temporada, ¿qué proyecto tiene en mente para la próxima?

- R: Consolidar al equipo, pero para mí eso es tener una buena base. Saber en el momento en el que arranque la Liga que ese equipo va a estar a la altura.

- P: En Argentina también maneja los destinos de Defensa y Justicia. ¿Se puede compartir amor y gestión por dos clubes?

- R: A Defensa y Justicia le tengo un cariño grande, pero no es mío. Es de los socios. Yo asesoro y tomo decisiones, pero mañana puede haber una elección y ya no estoy más. El Elche es otra cosa y tiene un valor agregado para mí.

- P: Desde su llegada ha mostrado un enorme interés por mejorar las instalaciones e infraestructuras del club. ¿Por qué?

- R: Porque cualquier proyecto necesita crecer desde dentro. La Liga te va marcando un camino. No nos podemos quedar lejos de la realidad porque la competencia está ahí. Si tengo una gran ciudad deportiva lograré que los chicos de la zona no se vayan a otros clubes, sino que se queden y así podré tener una gran cantera para nutrir al primer equipo y no tener que acudir siempre al mercado.

- P: ¿Cómo se siente en las asambleas de LaLiga rodeado de todos los grandes dirigentes del fútbol español?

- R: Los miro y trato de copiar, aunque sus realidades son distintas y tienen 100.000 problemas más que nosotros. Pero nos vamos haciendo nuestro lugar y, por qué no, tratando de que nos miren y nos copien alguna cosa que podamos aportar.

- P: Ahora que es parte del negocio, ¿entiende la defensa de LaLiga como patronal al Madrid por el fichaje frustrado de Mbappé?

- R: Yo creo que esta cuestión estuvo demasiado manejada y con mucha especulación. Todos dábamos por sentado que iba a venir. Yo hubiera apostado a que sí. Estamos protegiendo la competición y el producto, pero más allá de que jugadores como Mbappé o Haaland no vengan la liga sigue teniendo a buenos jugadores y clubes con historia. Ninguno, salvo Leo (Messi), que es el más grande que ha venido aquí, te garantiza nada.

- P: La próxima temporada la competición se detendrá antes de su ecuador por el Mundial. ¿Se tomará un descanso en la gestión del Elche para animar a su selección?

- R: Si cuando se pare la Liga estamos con 30 puntos podré ver el Mundial tranquilo. Como argentino es lindo tener esa ilusión. Venimos de ganar un torneo 28 años después y tenemos la ambición de pelear el título, pero hay seis o siete selecciones muy buenas. Hay una buena camada de jugadores y soy optimista. Lo bueno es que si estoy en España en esas fechas me ahorro un buen viaje y en siete horas me planto en Catar para ver algún partido.