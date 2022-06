Óscar Mingueza levanta pasiones en varios equipos de LaLiga tras la rebaja del Barcelona.

El central, que acaba contrato en 2023, busca nuevo destino después de que Xavi Hernández le comunicara que no entra en sus planes deportivos

El FC Barcelona sigue planificando la temporada que viene en la que tiene como principal objetivo el de volver a ser un equipo aspirante a ganar los grandes títulos, LaLiga y UEFA Champions League principalmente, por los cuales no pudo competir en la tumultuosa campaña pasada que la comenzó con Ronald Koeman como entrenador y la acabó con Xavi Hernández, el cual está apretando a la dirección general y deportiva, a Mateu Alemany y Jordi Cruyff, para que le traiga a los futbolistas que necesita para formar una plantilla que recupere el esplendor culé de tiempos pretéritos recientes. Aun así, no sólo de fichajes vive un club de fútbol, puesto que el mercado abarca también el apartado de salidas y ahí el FC Barcelona tiene un problema o varios, pues no consigue encontrar equipo a sus descartes a pesar de que alguno de ellos, como es el caso de Óscar Mingueza levanta pasiones en LaLiga y, también, fuera de nuestras fronteras.

Óscar Mingueza, futbolista del FC Barcelona, cuenta con el interés de Elche CF, RC Celta, RCD Mallorca, Getafe CF y Valencia CF en LaLiga y con el del Hoffenheim y el Eintracht de la Bundesliga de Alemania según avanza Ferran Martínez, periodista de MUNDO DEPORTIVO. El central catalán no esta en los planes de Xavi Hernández, al igual que ocurre con Samuel Umtiti, Riqui Puig y Martin Braithwaite, y está obligado a buscarse nuevo equipo de cara a la próxima campaña si desea tener minutos de juego, apareciendo hasta siete pretendientes en su horizonte recientemente.

Aun así, su salida no está tan avanzada como puede parecer, puesto que las exigencias económicas del FC Barcelona, que pide unos 5 millones de euros por un traspaso, hace que todavía no haya una solución. Una cantidad que se ha rebajado sustancialmente en las últimas semanas pues el FC Barcelona estaba pidiendo hasta 10 'kilos' por su canterano. Cifras que no alcanza nadie, tal y como está ocurriendo ahora.

Y es que los equipos interesados en Óscar Mingueza juegan sus cartas en esta partida, sabedores de que el futbolista acaba contrato en verano de 2023 y de que el FC Barcelona necesita vender para obtener liquidez y ahorrarse sueldos dada su delicada situación financiera. Por ello, el club culé prioriza un traspaso y aparca una posible cesión hasta final de la ventana de transferencias por si no se encuentra una solución.

Por su parte, según apunta la misma fuente, Óscar Mingueza no tiene prisa por tomar una decisión y aunque está abierto a cualquier posibilidad quiere seguir en LaLiga y en el mejor proyecto deportivo que sea posible.

Hace meses, Mingueza fue vinculado al Real Betis Balompié, pero este medio de comunicación ya informó de que no había existido movimiento bético alguno por el zaguero del FC Barcelona.