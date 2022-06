Sergio León recuerda su amor por el Betis desde "chiquitito", los consejos de Víctor Fernández, su cariño a Elche y Osasuna...

El delantero cordobés regresa a LaLiga después de haber sido parte importante en el ascenso de un Real Valladolid que siempre llevará "en el corazón"

Sergio León, quien fuera uno de los futbolistas más queridos por la grada del estadio Benito Villamarín cuando defendió la camiseta de su Real Betis Balompié, atendió a los compañeros de CórdobaDeporte a los que concedió una entrevista en la que repasó su carrera deportiva, destacando su paso por el conjunto verdiblanco, su pasada temporada en el Real Valladolid, con el que vuelve a LaLiga y su buen hacer en el Elche CF y CA Osasuna, con quienes se consolidó como un goleador de élite.

El delantero de La Palma del Río comentó cómo fichó por el Real Betis Balompié en vez del Córdoba CF, el cual lo quiso reclutar cuando era un niño, sin darse la posibilidad por causas personales. "De joven si me llamaron (el Córdoba CF), creo que de infantil o alevín, pero no lo vi oportuno porque no tenía la ayuda suficiente. Mi padre era camionero y no me podía llevar a los entrenamientos. Era muy joven y lo vi complicado ir y venir todos los días a Córdoba. Llegó el paso de ir a la selección cordobesa. Me llamó el Betis, fui a probar y allí sí me ponían residencia. Lo hacían más fácil y todo el mundo sabe que soy bético desde chiquitito, aunque lloré mucho al principio. Eso no quiere decir que no me fuera al Córdoba porque no lo sea, porque al final es el equipo de mi ciudad y lo quiero muchísimo. Es una pena el tramo que pasó de estar en Primera a Tercera siendo un club tan grande".

Sergio León recordó su debut en aquel 27 de marzo de 2010 en el estadio Benito Villamarín contra el el Girona FC, en el cual tiene grabado los "consejos de Víctor Fernández antes del saltar al campo".

El atacante señaló su buen rendimiento en el Elche CF. "Esa temporada me salía todo, lo jugué prácticamente todo de titular (41 partidos). Fue donde exploté, me sentí muy importante en el equipo". Tampoco se quiso olvidar su debut en Primera división con CA Osasuna un 27 de agosto de 2016. "Me acuerdo que lo hice con fiebre. Llegué un jueves, casi el último día del mercado después de todos los tiras y afloja, pero me callé. Hablé con el doctor y le comenté que no dijera nada porque tenía muchas ganar de debutar. Perdimos con la Real Sociedad (0-2), pero para mí fue muy bonito". Dos semanas después anotó su primer gol en la élite contra el RCD Espanyol. "Fue mi primer partido como titular y lo marqué a pase de Jaime (Romero), que jugó en el Córdoba. Y es gol no se me olvidará en la vida".

Finalmente, habló de su ascenso con el Real Valladolid y lo agradecido que se siente por haber acertado con elegir Pucela así como de conseguir el ascenso, lo que le ha permitido extender, de forma atuomático, su vinculaciñon laboral por dos cursos más. "Firmé allí con el pensamiento de que era el mejor equipo de Segunda División, y la expectativa era dar un paso hacia atrás para volver a dar dos adelante. Al Real Valladolid lo llevaré siempre en el corazón, porque fue el primer equipo con el que logré subir a Primera. Ascender al fútbol profesional no la había vivido nunca. Fue muy emotivo poder vivirlo con mi familia, amigos y mis niños a pie de campo. Te pega un subidón que en un momento no sabes ni dónde estás. Fue un momento muy bonito, estás como en una nube".

A sus 33 años, Sergio León vuelve a LaLiga con el Real Valladolid, siendo artífice del éxito blanquivioleta ya que marcó siete goles y dio cuatro asistencias la anterior campaña. Ahora, cuenta con el respaldo de tener dos años más de contrato en Pucela.