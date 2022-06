Un nuevo sondeo por Paul Akouokou

El centrocampista, que tiene una oferta de renovación verdiblanca sobre la mesa, no deja de sumar equipos que desean contar con él

El mercado de fichajes comienza a moverse, poco a poco, y uno de los futbolistas que está levantando un creciente interés en LaLiga es Paul Akouokou, centrocampista del Real Betis Balompié, el cual está cada día más cotizado en Primera división, llegando a contar con varias ofertas de la élite a la cual se ha sumado una nueva en las últimas horas, ya que el Elche CF ha preguntado por la situación del centrocampista del Real Betis Balompié.

Después de que Iván Marcone haya fichado por Independiente de Avellaneda y de que Omar Mascarrell siga pensando si se queda o no en la escuadra alicantina, la dirección deportiva del Elche CF no se ha quedado quieta y ha salido al mercado en busca de un centrocampista defensivo, apareciéndole Paul Akouokou, del Real Betis Balompié en su agenda. Así lo adelanta Monserrate Hernández, periodista de AS y especialista en la información y actualidad del equipo franjiverde.

Se ha tratado de un simple sondeo por un futbolista que por el momento no saldría del Real Betis Balompié a pesar de las propuestas que le han llegado al jugador en estas semanas. Como ya contamos en este medio de comunicación, la UD Almería, el Rangers FC de Escocia y un equipo de la Ligue 1 de Francia han intentado conseguir cedido a Paul, una fórmula que no convence a Christian Bragarnik, propietario del Elche CF, que es partidario de incluir alguna opción de compra por un futbolista prestado. El problema al que se enfrena el empresario argentino con Paul Akouokou es que, por el momento, el de Costa de Marfil entra en los planes de un Manuel Pellegrini, entrenador verdiblanco, que es reacio a dejarlo partir.

Porque a pesar de que no ha jugado demasiado durante esta temporada, Paul Akouokou tiene una oferta de renovación, acaba contrato en verano de 2024, del Real Betis sobre la mesa, contando además con la promesa de Manuel Pellegrini de que acabará siendo importante en su equipo, tal y como adelantamos en ESTADIO Deportivo. Propuesta que aún no ha aceptado o rechazado porque su porvenir se mantiene en pausa a la espera de que se tome una decisión con Guido Rodríguez, al cual el Real Betis Balompié no va a malvender.

De seguir como verdiblanco la próxima temporada el argentino, Paul Akouokou vería sus opciones de sumar minutos reducidas y eso le inclinaría a estudiar una salida, ya fuera temporal o permanente. Lo único que queda claro es que el Elche CF es otro equipo más que llama a la puerta de un chico de 24 años, cumplirá 25 en diciembre, que cada día que pasa convence más para jugar al máximo nivel.