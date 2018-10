Gerard Moreno, el hijo pródigo vuelve al RCDE Stadium

El delantero del Villarreal Gerard Moreno regresa este domingo al RCDE Stadium, casa del club en el que se formó y en el que militó la pasada temporada antes de ser traspasado por 20 millones de euros, una venta que permitió cuadrar la economía del Espanyol.

En los últimos días, su regreso ha sido uno de los temas habituales de conversación entre los aficionados del equipo barcelonés y una de las preguntas recurrentes a los jugadores en las distintas comparecencias públicas. El vestuario lo tiene claro: Gerard es 'perico' y se merece un buen recibimiento en Cornellá-El Prat.

El ariete, de 26 años, se formó en la cantera del Espanyol antes de firmar por el fútbol base del Badalona y, después, por el del Villarreal.

Tras una cesión al Mallorca, en Segunda, regresó al club amarillo y, en la campaña 2015-16, fichó de nuevo por la entidad blanquiazul, en la que estuvo tres temporadas.

Gerard Moreno nunca ha escondido su devoción por los colores del Espanyol. Sus declaraciones hablando de su sentimiento perico son numerosas y en los últimos días han vuelto a escena fotografías cuando, como recogepelotas en Montjuic, intentaba abrazar a Tamudo, precisamente un jugador con el que se compara.

Su rendimiento en las últimas tres temporadas como blanquiazul fue para enmarcar. En la 2015-16 firmó siete dianas en LaLiga, trece en la 2016-17 y 16 en la 2017-18. Sus cifras le colocaron rápidamente en el radar de varios equipos y, finalmente, el Villarreal se hizo con sus servicios de nuevo el pasado verano.

El adiós de Gerard Moreno no fue como el propio ariete esperaba. Él mismo ha reconocido que su despedida no fue la soñada y que alguien, sin especificar, del Espanyol no le permitió hacer una rueda de prensa para decir adiós a su afición. Su intensa historia con el club perico vivirá este domingo un nuevo episodio.

Este inicio de temporada con el Villarreal no está siendo muy fructífero para el ariete. En siete partidos de LaLiga, todos ellos como titular, únicamente ha firmado un gol, contra la Real Sociedad en la primera jornada. Desde entonces, no ha visto puerta.