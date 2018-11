David López: "Le he perdido el respeto y la admiración a Stuani"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 28 nov (EFE).- El central del Espanyol David López afirmó este miércoles después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva que tras el partido contra el Girona en el RCDE Stadium (1-3) le ha perdido el "espeto y la admiración" al uruguayo Christian Stuani, con quien protagonizó una de las polémicas del encuentro.



El defensa blanquiazul describió de esta forma lo sucedido: "Quería felicitarle porque es el máximo goleador de LaLiga y está a un nivel altísimo. No quiero que parezca una revancha, pero simplemente por lo que me toca a nivel personal creo que la jugada es totalmente indecente".



David López definió la acción de Stuani como una "agresión" tras ver las imágenes "mil veces desde mil tomas".



"Lo hace con intención y sabe dónde estoy, es una acción peligrosa y temeraria", dijo.



"Nunca puedes dejar el codo atrás porque sabes que algo pasará y en tres partidos con él me ha ocurrido cuatro veces", recordó el defensor españolista.



El central, además, insistió en que no se cree las declaraciones del uruguayo. "El discurso de nobleza de que no ha sido su intención ya no sirve, porque la primera vez me rompió la nariz y no dije nada, pero no soy tonto. Es una falta de respeto a un profesional y a un excompañero de equipo", dijo.



El canterano explicó que Stuani no acudió al vestuario tras el encuentro ni tampoco le ha llamado. De todos modos, David López no piensa cambiar su estilo.



"El mensaje que tendría que habérselo devuelto me ha llegado muchas veces, pero mi forma de ser no es así. Un defensa debe ser contundente, pero con nobleza", apuntó.



De cara al partido de vuelta contra el Girona, el futbolista del Espanyol mantiene la tranquilidad. "No pasará nada. No le puedo pedir a Stuani que no vaya fuerte, pero sí le puedo decir al árbitro que lo tenga en cuenta", afirmó.