El Espanyol vive la peor dinámica del curso con tres derrotas seguidas

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 2 dic (EFE).- El Espanyol atraviesa el peor momento de la temporada después de firmar tres derrotas consecutivas contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán (2-1), frente al Girona en el RCDE Stadium (1-3) y ante el Getafe (3-0) en el Coliseum, una situación que espera revertir en los próximos compromisos.



El Espanyol ha pasado de poder pelear por el liderato de Primera división a ser, actualmente, sexto en la clasificación con 21 puntos en su casillero. Los jugadores, de todos modos, están convencidos de poder revertir la situación y recuperar la dinámica positiva del primer tercio del campeonato.



El rendimiento defensivo en este tramo de la temporada deja claro el bajón del equipo. En las últimas tres jornadas, los jugadores blanquiazules han encajado ocho dianas, algo que contrasta radicalmente con el buen momento defensivo del Espanyol en los primeros compases de LaLiga.



El entrenador, Joan Francesc Ferrer 'Rubi' está decidido a volver al buen camino. "No estoy satisfecho con nadie, me hubiera gustado un Espanyol más valiente", afirmaba el técnico tras la última derrota contra el Getafe. Su sello futbolístico es irrenunciable y no existe alarmismo: el club confía en la capacidad del equipo.



El calendario inmediato que afrontan los blanquiazules es el siguiente: este martes, el conjunto catalán recibe al Cádiz en al vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. En la ida el resultado fue de 2-1. El sábado, además, llega el siempre complicado derbi contra el Barcelona en el RCDE Stadium.



La intención de Rubi era finalizar el año 2018 entre los siete primeros, así que todos deberán redoblar esfuerzos para empezar las fiestas navideñas en la zona noble de la clasificación.