Rubi: "No tengo nada de miedo, creo en el trabajo y en la plantilla"

El entrenador del Espanyol, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', afirmó este lunes que pese a la mala dinámica del equipo, con seis derrotas consecutivas, no tiene "nada de miedo", porque cree en el trabajo y en la plantilla que tiene. "Si viera un problema de implicación o de calidad sí estaría preocupado", dijo.

El técnico blanquiazul explicó que el equipo tiene ganas de que llegue el partido contra el Leganés, el próximo viernes en el RCDE Stadium. "Estoy convencido de que haremos una segunda vuelta muy bonita. La afición está quiere ganar partidos y pasarlo bien", reflexionó en declaraciones a los medios del club.

El preparador catalán realizó una valoración positiva de su etapa en el Espanyol. "He podido volver a casa y me he reencontrado con gente que aprecio a nivel profesional y humano. Hemos construido un equipo con una idea de juego definida y durante tres meses y medio la grada se lo ha pasado muy bien con nosotros", apuntó.

Su deseo para el año 2019, a nivel deportivo, es "acabar haciendo una segunda vuelta dejando el equipo lo más arriba posible". "Los cinco meses que restan de competición son muy atractivos", auguró.