El Espanyol se desmorona en LaLiga y se acerca al descenso

La derrota del Espanyol contra el Eibar en Ipurua (3-0) deja un balance muy pobre para los blanquiazules en LaLiga, donde los futbolistas blanquiazules han sumado tres puntos de los últimos 27 posibles.

Esta pésima dinámica de resultados ha situado al conjunto catalán en decimotercera posición, a cuatro puntos de la zona de descenso de la tabla de Primera. Un escenario impensable en el primer tramo del curso, cuando el equipo peleó por el liderato.

El traspié del Espanyol en Ipurua, además, no fue uno más. Los blanquiazules firmaron uno de sus peores partidos de la temporada. Los pupilos de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' fallaron en todas sus facetas y fueron claramente superados por el Eibar.

La defensa, muy mermada por las ausencias de David López, Óscar Duarte y un renqueante Mario Hermoso, encajó tres goles ante un equipo que no ganaba en su estadio desde hacía dos meses. El ataque no fue mucho mejor: sólo seis remates, ninguno entre los tres palos.

Los de Rubi arrancaron el año 2019 con mejores sensaciones al ganar al Leganés. Ese partido fue el único balón de oxígeno para una plantilla que, pese a mostrar buen juego en varios compromisos, está lastrada por sus resultados negativos.

El técnico no esconde que el juego no fue el esperado en Ipurua. "El equipo no ha dado el nivel", afirmó el entrenador tras el encuentro. De hecho, el preparador reconoció que posiblemente sería necesario reforzar el bloque en este mercado de invierno.

Este domingo, el Espanyol recibe al Real Madrid en el RCDE Stadium, una jornada que el vestuario afronta como una oportunidad para recuperar sensaciones y dar un golpe en la mesa. Antes, de todos modos, toca la Copa del Rey: el jueves contra el Betis, que quiere ahondar en la herida espanyolista.