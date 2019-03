Darder se perderá el derbi tras la tangana contra el Sevilla

El centrocampista del Espanyol Sergi Darder será baja para el partido contra el Barcelona, en el Camp Nou, debido a la segunda amarilla que vio el domingo en la tangana final del encuentro frente al Sevilla en el RCDE Stadium.



El futbolista vio la segunda cartulina y se disculpó después a través de las redes sociales: "Me gustaría disculparme por lo sucedido después del partido. No voy a poner excusas, simplemente reconocer que me he equivocado, pero siempre voy a defender a mi club y afición".



Quien sí estará será el lateral izquierdo blanquiazul Dídac Vilà. En un primer momento, el entrenador, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', apuntó que el defensa, apercibido de sanción, había visto también una amonestación durante el rifirrafe final entre los jugadores de ambos equipos, aunque el acta oficial no recogió esta supuesta tarjeta.



Dídac Vilà es una pieza importante en el once inicial del preparador del Espanyol. Ha disputado 26 partidos esta temporada entre todas las competiciones y en 22 de ellos ha salido en el once inicial. Contra el Sevilla, el jugador catalán sumó su encuentro número cien en Primera con la camiseta blanquiazul.