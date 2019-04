Wu Lei: "La afición me quiere mucho, por eso besé el escudo"

El centrocampista del Espanyol Wu Lei explicó que su celebración del gol contra el Celta en el RCDE Stadium se debe al cariño que los seguidores le han mostrado desde que llegó al equipo en el mercado de fichajes de enero.

El futbolista chino, en declaraciones a los medios del club, se mostró encantado del trato de todo el entorno blanquiazul. "La afición me quiere mucho, por eso besé el escudo. Con toda la grada animando, no me lo pensé", afirma.

El extremo asegura que este tanto, su segundo gol en LaLiga, es fruto "de los entrenamientos y de la química con el resto" de sus compañeros. El vestuario blanquiazul está muy satisfecho de su integración, tanto fuera como dentro del terreno de juego.

De todos modos, Wu Lei lamenta que su gol no sirviera para amarrar el triunfo. "Es una lástima no haber ganado contra el Celta porque sabíamos que con los tres puntos podríamos escalar posiciones en la clasificación", reflexionó.

El centrocampista, en este sentido, subraya que el equipo intentará apurar las posibilidades de ir a Europa hasta la última jornada: "Quedan cuatro partidos de competición y si hay opciones de luchar por ello, lo haremos. No nos rendiremos".