Borja Iglesias: "Es vital que no se desmantele el equipo"

Borja Iglesias: "Es vital que no se desmantele el equipo"

El delantero del Espanyol Borja Iglesias afirmó este sábado después de ganar a la Real Sociedad en el RCDE Stadium, un triunfo que permite al equipo clasificarse para la Europa League, que cree vital "que no se desmantele el equipo".



El futbolista gallego describió con emoción la celebración con la afición, que invadió el campo. "No sabía qué decir ni qué pensar. Estaba en medio de la gente y no sabía qué hacer. La grada siempre me ha tratado con cariño y que te cante que te quedes es de lo más bonito que te pueden decir", subrayó.



El delantero, cuestionado por su futuro, respondió que "sería bonito" disputar la Europa League con el Espanyol la próxima temporada. "Hemos podido saborear este momento y ha sido increíble. Ha sido un día muy bonito y aún no lo asimilamos", apostilló el jugador blanquiazul.



En el plano personal, Borja Iglesias se mostró orgulloso del salto profesional en su carrera: "Hace tres temporadas estaba luchando por la permanencia en Segunda B. Ahora me acuerdo de todos los compañeros con los que he vivido momentos difíciles".