Rajada de Lardín: "Rubi ha sido bastante desagradecido"

Por si queda alguna de duda de hasta qué punto el Espanyol se ha puesto a las malas en el ya cantado fichaje de Rubi por el Betis, basta con atender a la tremenda rajada contra el técnico catalán de su director deportivo, Jordi Lardín, en una entrevista con la Cadena Cope.

"Cuando una directiva ha tenido paciencia y te ha dado tiempo para desarrollar lo que querías, no es comprensible. Ha sido bastante desagradecido con la persona que le trajo, con la dirección deportiva y con la presidencia", espetó sobre la decisión del catalán de irse a Heliópolis. Además, Lardín no le auguró un buen futuro, por el alto nivel de exigencia que hay en el Benito Villamarín. "Quizás el Betis no tendrá esa paciencia que tuvimos nosotros con él", sentenció. Rubi, visto lo visto, tiene decidido comparecer públicamente para dar su versión de lo ocurrido. Su relación con los dirigentes, que no le prometían evitar la desmantelación del equipo, ya era muy tensa.

Por mucho que se haya picado y por severas que sean sus represalias, el Espanyol tampoco puede hacer de esto un culebrón eterno, pues le urge saber quién se sentará en el banquillo de un equipo que volverá al trabajo el 3 de junio y que del 8 al 17 del mismo mes se concentrará en la localidad gerundense de Navata para realizar el grueso de la preparación de cara a una temporada que se antoja muy larga y exigente.

Los de Cornellà-El Prat tendrán que disputar tres rondas previas para estar en la Fase de Grupos de la Europa League y el primer envite está fijado para la última semana de julio. Hasta tal punto influye esto, que el club se ha visto obligado a modificar la agenda estival, renunciando a un amistoso con el PSG.