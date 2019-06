Según Chica, Rubi "no quería irse" del Espanyol

"Da pena que tenga que irse. Él sabe que se ha equivocado; ha dicho ya que se ha equivocado, pues lo que buscaba era mejorar su contrato en el Espanyol, pero en Sevilla cualquier cosa se filtra al instante. Es amigo mío y le deseo suerte, pero estoy decepcionado, porque me habría gustado que triunfara aquí. Yo sé que él no quería irse, pero una cosa ha llevado a la otra", sentencia Javi Chica, ex defensor de verdiblancos y blanquiazules que acaba de colgar las botas, en el programa de Radio Marca Barcelona 'Pericos On Line', donde se especula con una maniobra oculta en primera instancia tras las negociaciones entre Bahía Internacional y el club heliopolitano, que, finalmente, convencieron a Rubi de emigrar.