Corchia: "Desde que me dijeron que el Espanyol me quería, quise venir"

Barcelona, 23 ago (EFE).- El lateral francés Sébastien Corchia se presentó este viernes como nuevo jugador del Espanyol, cedido por el Sevilla, y dijo que cuando supo del interés de la entidad catalana por hacerse con sus servicio, quiso venir.

El futbolista jugará cedido este curso y el Espanyol cuenta con una opción de compra por tres millones de euros, informó el director del fútbol profesional, Francisco Joaquín Pérez Rufete.

"Quiero darle las gracias al Espanyol por la confianza. Es una entidad familiar y eso me gusta. Desde la primera vez que me dijeron que el Espanyol me quería, quise estar aquí", aseguró el jugador, que se definió como una lateral cuya primera función "es defender", aunque señaló: "También puedo jugar un poco más arriba en la banda".

Por otra parte, Rutefe aseguró que el Espanyol tendrá una platilla ilusionante esta temporada. "Siendo realistas, que es la mejor fórmula para el Espanyol, todas las decisiones las tomamos para que la gente se ilusione con el equipo y para que el técnico tenga las mejores herramientas, y haya un modelo. Queremos que nuestra afición esté orgullosa", subrayó.

Negó que el club catalán haya recibido alguna oferta por Marc Roca, y cuando se le preguntó si el Madrid había pedido información, dijo: "No hay ninguna constancia de este interés. Si nos llega algo, es por parte del club o nos la transmite el representante, y no el jugador, pero no hay ninguna constancia".