Corchia: "Me estoy adaptando muy bien, intuyo cosas buenas"

Sébastien Corchia ha sido uno de los jugadores del Sevilla que ha salido cedido este verano. El francés ha luchado por hacerse con un puesto pero finalmente le llegó la oportunidad del Espanyol, que se ha guardado una opción compra, y el lateral hizo las maletas. "Es un club donde quería venir, no lo dudé. Mi agente me dijo que el Espanyol estaba interesado en mí y le dije que no buscara nada más. Es es un club competitivo, pero a la vez, tiene un espíritu familiar", ha reconocido Corchia en una entrevista al medio L'Esportiu.

En cuanto a su adaptación al equipo de Gallego, el francés ha comentado: "Me estoy adaptando muy bien y está siendo un aterrizaje fácil. Hay una gran cohesión en el grupo y eso me ha sorprendido positivamente. El equipo tiene buena pinta e intuyo cosas buenas", ha asegurado Corchia.

El estilo de juego del Espanyol, clave en su decisión: "Antes de venir tuve una conversación con Gallego y me convenció, aún más, de mi elección. Me explicó la importancia que tienen los laterales en su juego a la hora de incorporarse al ataque y crear superioridades. También el hecho de atacar a los espacios con un fútbol dinámico. Una forma de jugar que se adapta a la perfección a mi estilo".

Acostumbrado a jugar competición europea, Corchia cree que en el Espanyol lo harán bien: "Lo más importante es lo que pasa fuera de los partidos. La clave es el descanso pasivo. Hay que ser serios lejos de los terrenos de juego. El otro aspecto que hace la diferencia es ir ganando partidos, porque el aspecto mental te hace volar a pesar de la carga de partidos. Pero, con la calidad que hay en este grupo, no habrá ningún problema para jugar cada tres días. Hay competencia en todas las posiciones, y en un equipo como el Espanyol es normal. Tenemos plantilla para afrontar partidos cada tres días".

En Francia y en Sevilla, entrenaba a niños: "En Francia, tenía la costumbre, una vez a la semana, de entrenar niños de 7 a 11 años. Hacía sesiones o bien hablaba para darles consejos. Esto me llena mucho. Ver la sonrisa de un niño no tiene precio. Es repartir felicidad. Para mí, es un pequeño gesto, pero para ellos, es mucho. De pequeño, me hubiera gustado que un futbolista profesional hubiera venido a verme".

Intentará entrenar a niños en Barcelona: "Lo hice también en Sevilla y ahora, mi intención, es hacerlo aquí. Hasta ahora, no he tenido tiempo de hablar con el club, pero, entre todos, buscaremos la posibilidad de ponerlo en práctica. No creo que haya problemas. Es una costumbre que tengo y que hago encantado. No sólo por los más jóvenes, sino también participar en actos con los aficionados. Es importante tener contacto con la afición porque son los que hacen grande al club".

Siempre con los pies en el suelo: "Las cosas no llegan de manera espontánea y esto no sólo afecta a la práctica del fútbol, ??sino el trabajo en la escuela. Los niños ven un futbolista en la televisión, pero deben saber que todo tiene un precio y unos sacrificios. Mi familia es la que me hace sentir normal y tener los pies en el suelo. Las cosas buenas tienen sus sacrificios y sin esfuerzo no hay nada. Son mi referencia diaria".